【柯震東傷勢】受傷破相後容貌首曝光　柯震東交代康復進度

▲ 柯震東交代康復進度！

台灣藝人柯震東在拍Netflix影集《乩身》時被無人機炸到，臉部受傷，事件令人震驚！

當時據台灣《聯合報》報道指，柯震東在拍一場動作戲時，因無人機近距離捕捉臉部特寫時，機器卻疑失靈，急速墜毀在他面前爆炸，致柯震東臉部被機器碎片劃破，當場流血。

他被緊急送醫搶救後雖已縫合傷口，但需要時間為臉部作修復，不幸中的大幸是他沒傷及眼睛，據悉傷口總共縫20到30針。

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交代康復進度

經歷毀容後，柯震東在大年初二（1月23日）在IG限時動態上分享近況。他上載一張接受治療期間的自拍照，更是在事發後首度公開他未有受傷的右臉。

從IG限時動態中所見，他躺在醫院病床上，臉上與身上均插有喉管。他也被生理探視器監測心跳、呼吸等情況。

除了「見樣」外，他更寫道：「一點一點進步囉」，展現他是抱有積極、正面的態度面對治療，粉絲們也可以放下心頭大石了！

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不時報平安

而連日來柯震東都有在社交網上報平安，日前他上載由劇組公司送上的零食籃，並有慰問字句「早日康復」。

他也曾分享大量棉花棒、紗布的相，相信正在洗傷口，並估計其傷口範圍頗大。

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