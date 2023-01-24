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【車cam直擊】西貢2歲女童蹦蹦跳衝出馬路　遭私家車撞飛2米傷私家車1分鐘駛離

親子 11:04 2023/01/24

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西貢一名2歲女童衝出馬路，遭私家車撞飛2米墮地傷額。

家長帶小朋友出街一定要拖實。西貢昨日（24日）年初二下午3時許發生一宗交通意外，一名2歲女童與父母在西貢泳池外等候過馬路時，女童突然蹦蹦跳衝出馬路，一輛私家車疑收掣不及撞飛到女童2至3米外，女童額頭擦損受傷送院。

最新影片推介︰

網上流傳一條車Cam片段顯示，事發時間為下午3時26分，一名身穿粉紅色上衣的女童，突然在西貢泳池對開行人過路處，未有拖實父母下蹦蹦跳衝出馬路，一輛黑色私家車突然駛至，疑收掣不及將女童撞飛2至3米外倒地，整個過程僅短短3秒。

片段有人高呼「Oh my God（我的天）」、「Hit the kid（撞到小童）」。私家車停低後，女童的父母隨即上前抱起女兒，並查看其傷勢，女童仍有知覺，另有數名市民上前了解。約一分鐘後，撞到女童的私家車駛離，未見司機有下車察看女童。現場有人驚訝說：「唔係嘛？走？」

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父母其後報案將女童送院。據了解，被撞的女童2歲，僅額頭擦傷，被送往將軍澳醫院敷治。警方將案件列作「交通意外有人受傷」，正調查車禍成因，而司機曾詢問女童父母是否需要幫手，對方回應指不需要後才開車駛離。

根據《道路交通條例》第56條「發生意外時停車的責任」，凡因有車輛在道路上而有意外發生，導致他人受傷，該車輛的司機必須停車，並須盡快而在任何情况下不遲於意外發生後24小時，親自報警。如未有停車，可被罰款1萬元及監禁12個月；如未有報案，可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

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責任編輯︰王明芳

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