【車cam直擊】西貢2歲女童蹦蹦跳衝出馬路　遭私家車撞飛2米傷私家車1分鐘駛離

▲ 西貢一名2歲女童衝出馬路，遭私家車撞飛2米墮地傷額。

家長帶小朋友出街一定要拖實。西貢昨日（24日）年初二下午3時許發生一宗交通意外，一名2歲女童與父母在西貢泳池外等候過馬路時，女童突然蹦蹦跳衝出馬路，一輛私家車疑收掣不及撞飛到女童2至3米外，女童額頭擦損受傷送院。

最新影片推介︰

網上流傳一條車Cam片段顯示，事發時間為下午3時26分，一名身穿粉紅色上衣的女童，突然在西貢泳池對開行人過路處，未有拖實父母下蹦蹦跳衝出馬路，一輛黑色私家車突然駛至，疑收掣不及將女童撞飛2至3米外倒地，整個過程僅短短3秒。

片段有人高呼「Oh my God（我的天）」、「Hit the kid（撞到小童）」。私家車停低後，女童的父母隨即上前抱起女兒，並查看其傷勢，女童仍有知覺，另有數名市民上前了解。約一分鐘後，撞到女童的私家車駛離，未見司機有下車察看女童。現場有人驚訝說：「唔係嘛？走？」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

父母其後報案將女童送院。據了解，被撞的女童2歲，僅額頭擦傷，被送往將軍澳醫院敷治。警方將案件列作「交通意外有人受傷」，正調查車禍成因，而司機曾詢問女童父母是否需要幫手，對方回應指不需要後才開車駛離。

根據《道路交通條例》第56條「發生意外時停車的責任」，凡因有車輛在道路上而有意外發生，導致他人受傷，該車輛的司機必須停車，並須盡快而在任何情况下不遲於意外發生後24小時，親自報警。如未有停車，可被罰款1萬元及監禁12個月；如未有報案，可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳