【心穎慶生】黃心穎獲家人慶生現招牌笑容　開始實行「一年一Post」？

▲ 黃心穎與家人慶祝其34歲生日！

黃心穎自2019年爆出「安心事件」，被揭發背著正印馬國明與人夫許志安偷情後，事業形象一鋪清袋。

昨天（1月23日）是心穎的34歲生日，她也再發布IG帖文，分享與父母、大家姐黃心美、二家姐黃心妙一同慶生的歡樂時刻！

【重新出發】黃心穎獲家姐提早預祝34歲生日 正日與泥鯭過二人世界？

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心穎獲家人慶生

繼2022年1月23日的慶生IG帖文後，時隔一年，心穎再上載慶生IG帖文，似乎想慢慢實行「一年一Post」？

又大一歲的心穎展現招牌笑容，她在帖文中寫道：「chor2 的生日。thank you all for the messages and 祝你地新年快樂、日日健康開心」 。

她一共上載了5張相片，既有與父母、兩位家姐的合照，又有自己與粉紅色生日蛋糕的合照、父母扮作吻賀她的合照、與愛犬嘴對嘴的相片，而最後一張則是卡通版心穎的造型蛋糕。

日前，心妙和心美特意為心穎預祝，她們預備了一個精緻蛋糕，上面的生日牌更寫上「Happy Birthday 小B」。心妙再祝福心穎要幸福快樂做最好的自己。

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與泥鯭穩定發展

從帖文中所見，兩款蛋糕的生日牌均寫上「Happy Birthday B」字句， 未知男友泥鯭（黎萬宏）有否送上蛋糕或禮物呢？又或者已經融入女友家中？

她與RubberBand鼓手泥鯭在2020年被揭二人關係非淺，皆因二人結伴同遊買寵物用品。

但二人否認拍拖，堅稱只是朋友，之後，再有報道指男方早已與心穎發展同居關係，但二人沒有直接承認關係。

去年7月再有傳媒拍得泥鯭與心穎齊齊拍拖放狗，看來二人感情穩定，當時心穎受訪時自爆與TVB已完約，正式回復自由身，又指未有結婚計劃，暫以工作為先。

不過言語間已承認泥鯭的男友地位，隨後，他們便雙雙返回愛巢。

在去年12月，商台DJ謝茜嘉邀請好友們，到其家一同觀看摩洛哥對葡萄牙的世界盃賽事，心穎與泥鯭並肩而坐，一同興奮地睇波，並顯然已融入男友的朋友圈子。

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