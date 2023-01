【心穎慶生】黃心穎獲家人慶生現招牌笑容　開始實行「一年一Post」？

▲ 黃心穎與家人慶祝其34歲生日!

黃心穎自2019年爆出「安心事件」,被揭發背著正印馬國明與人夫許志安偷情後,事業形象一鋪清袋。

昨天(1月23日)是心穎的34歲生日,她也再發布IG帖文,分享與父母、大家姐黃心美、二家姐黃心妙一同慶生的歡樂時刻!

心穎獲家人慶生

繼2022年1月23日的慶生IG帖文後,時隔一年,心穎再上載慶生IG帖文,似乎想慢慢實行「一年一Post」?

又大一歲的心穎展現招牌笑容,她在帖文中寫道:「chor2 的生日。thank you all for the messages and 祝你地新年快樂、日日健康開心」 。

她一共上載了5張相片,既有與父母、兩位家姐的合照,又有自己與粉紅色生日蛋糕的合照、父母扮作吻賀她的合照、與愛犬嘴對嘴的相片,而最後一張則是卡通版心穎的造型蛋糕。

日前,心妙和心美特意為心穎預祝,她們預備了一個精緻蛋糕,上面的生日牌更寫上「Happy Birthday 小B」。心妙再祝福心穎要幸福快樂做最好的自己。

與泥鯭穩定發展

從帖文中所見,兩款蛋糕的生日牌均寫上「Happy Birthday B」字句, 未知男友泥鯭(黎萬宏)有否送上蛋糕或禮物呢?又或者已經融入女友家中?

她與RubberBand鼓手泥鯭在2020年被揭二人關係非淺,皆因二人結伴同遊買寵物用品。

但二人否認拍拖,堅稱只是朋友,之後,再有報道指男方早已與心穎發展同居關係,但二人沒有直接承認關係。

去年7月再有傳媒拍得泥鯭與心穎齊齊拍拖放狗,看來二人感情穩定,當時心穎受訪時自爆與TVB已完約,正式回復自由身,又指未有結婚計劃,暫以工作為先。

不過言語間已承認泥鯭的男友地位,隨後,他們便雙雙返回愛巢。

在去年12月,商台DJ謝茜嘉邀請好友們,到其家一同觀看摩洛哥對葡萄牙的世界盃賽事,心穎與泥鯭並肩而坐,一同興奮地睇波,並顯然已融入男友的朋友圈子。

