【鄰里關係】鄰居走廊拆淘寶貨惹一地蝨　管理處一個理由懶理兼力撐

▲ 鄰居走廊拆淘寶惹蝨，管理處懶理兼力撐。

網購帶來便利，但包裝可能惹來衛生問題。有網民在網上討論區指責其鄰居一家衛生情況惡劣，女戶主於走廊拆淘寶分貨，惹得走廊上滿是蝨，而男戶主更經常在公共地方不配戴口罩，令事主十分困擾。事主多次向管理處投訴卻不果，對方竟獲管理處力撐。事件引起網民熱議。

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日前，一名網民於facebook群組「長沙灣街坊」上指控鄰居一家的所為，令他十分困擾。事主指鄰居女戶主會經常不配戴口罩在別人家門前拆淘寶並分裝貨物。而男戶主不僅一樣經常不配戴口罩於公眾地方出入，更每次和兒子回家時在走廊大吵大鬧，嚴重影響其他住戶生活。

事主更指，每當對方在走廊拆淘寶都會惹得走廊上滿是蝨，事主更指因對方「整到周圍都係蝨」，只要每次經過也會被蝨咬，更要「沖幾次涼」及把全屋的家具地板消毒殺菌。而且更指狹窄的走廊是唯一走火通道，根本不適宜進行分拆貨物行為。

事主又稱，鄰居家中有2個露台可作分拆貨物，卻硬要在走廊上進行，且有時貨物「濕晒」，事主形容「好嘔心」。事主無奈向管理處投訴，但管理處卻指因為鄰居在分貨後有清理，所以允許她在走廊上繼續拆淘寶分貨。

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事主得悉管理處回應後非常不滿，更直指管理處不知所謂。而且事主並不同意鄰居事後有進行清潔的說法，

我只見佢用污糟包裝求其抹幾下地及次次整到成個走廊都係紙碎。

事件分享至網上後引起網民熱議，有部分網民認為鄰居的做法不妥，可是亦有網民認為是事主「太小器」：

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責任編輯：羅嘉欣