【一打三】張致恆兒子跑出馬路險釀意外　雯雯感內疚：瞓唔着

▲ 雯雯稱兒子跑出馬路。

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）自2019年奉子成婚後，現時育有3子，並多次鬧出婚變。 在今年1月9日，雯雯再大鬧Steven：「做人窮唔緊要，但如果做人唔爭氣，樣樣嘢都仲要懶，咁就係廢。」

不時在社交平台分享「一打三」情況的雯雯，在IG限時動態講述兒子差一點喪命之事。

【張致恒婚變】被懷疑借離婚以便申請公屋 雯雯發文回應網民質疑

雯雯：瞓唔着

雯雯在IG限時動態上載自己拖著兒子的相片，並寫道：「瞓唔着，個腦不停出現佢今日跑咗出馬路，爭啲出事嘅畫面。我好內疚，如果真係出咗事，你唔再喺我身邊，我真係想像唔到。」她更用上一個「臉冒汗」的貼圖。

▲ 雯雯稱兒子跑出馬路。（IG截圖）

否認申請公屋

雯雯日前與網民玩「你問我答」時，被問到是否真的離婚，她表示：「其實呢我想講好多嘢係我單方面計劃緊同安排緊。」此話似表示已單方面申請離婚。

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但另方面，使外界猜測她想藉單親家庭身份以便申請公屋。對此，雯雯在昨日（1月20日）發文澄清解釋：「其實我冇話過要申請公屋，計劃中好多嘢但係冇包含過申請公屋。」

她表明不會為申請公屋而棄養毛孩：「再加上我搬屋係成家搬屋，我亦都想講清楚，我係唔會放棄我啲狗狗，無論發生啲咩事，幾多人講啲乜嘢，我都係永遠會同我嗰3隻狗一齊！我餓佢哋都唔會餓！」

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