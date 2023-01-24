【沒血緣的愛】同志情侶地鐵勇救瀕死男嬰　悉心栽培養子22年成優秀大學生

▲ 一對同志情侶地鐵勇救瀕死男嬰，22年來共組幸福家庭，把嬰兒撫養成人。

愛，不分性別與種族。2000年，美國同志情侶Danny Stewart和Pete Mercurio在地鐵上發現瀕死男嬰後將其收養並撫養成人。多年來無私的愛令男嬰在溫暖家庭下成長，轉眼間他已成為一名大學生，並非常感激兩位爸爸的養育之恩。

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綜合外媒報道，美國一對同志情侶Danny Stewart和Pete Mercurio於2000年在地鐵上發現一名棄嬰，據悉本來二人正打算乘搭特快列車，可是卻趕不上才赫然發現男嬰。當時嬰兒的狀態十分差，看起來就像剛剛出生。嬰兒身上並沒有穿著任何衣物，而且仍有一小段臍帶連於身上，二人馬上報警處理。

警方到場後便把男嬰送走，但男嬰一事不斷纏繞著二人的心，十分擔心男嬰的情況。二人更向對方說︰

我們的餘生會以某種方式與這個嬰兒連在一起。他長大了知道今天的事，他會想來找我們的。

三個月後，由於是二人發現男嬰，二人需按程序在法庭上就男嬰一事作供。Danny Stewart和Pete Mercurio憶述，在法庭上被法官問及是否願意收養男嬰時，他們馬上答應，並激動表示︰

我必須將他好好撫養成人！

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二人把這份「天賜的禮物」取名為Kevin。22年過去，Kevin現已長大成人，他不但有多種喜好，更成功考上大學，成為一名優秀的大學生。Kevin表示，十分感激兩位父親的養育之恩，

他們令我的人生變得充實，也改變了我的價值觀。

Danny Stewart和Pete Mercurio接受訪問時表示︰「我們愛這個孩子勝過世上的一切。」他們又稱從沒有用過「遺棄」一詞形容Kevin的身世，只是向他說明︰

你的母親把你放在我們可找到你的地方。

而Danny Stewart和Pete Mercurio亦於2011年紐約宣佈同性婚姻合法化後結婚。

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責任編輯：羅嘉欣