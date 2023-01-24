  • 16°C
香港時間 : 2023124日 (週二) 15:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR成員】So Ching兔年首發IG帖文露纖腰　獲粉絲祝福：一切都會好起來

娛樂 13:31 2023/01/24

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

So Ching於兔年發布首則IG帖文！

COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）相隔約半年後復出，與隊友以8人姿態出席《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》、「The Bright Side號」啟航儀式，展現COLLAR重新出發的力量。 

在今天（大年初三），So Ching再度更新IG，介紹春日妝容。 

【COLLAR新歌】COLLAR仙氣演繹最新作　So ching透露新歌獲阿Mo支持【多圖】

So Ching展笑臉 

So Ching上載廣告post，推介品牌的唇膏、粉底液，身穿粉紅色吊帶上衣的她輕露纖腰，並展現淡淡笑容，展現其青春魅力。 

她在帖文中寫道：「我鍾意櫻花🌸，因為佢象徵生命、熱烈、純潔及希望，每年於春天盛放，喻意著新的開始。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

粉絲：一切都會好起來

在So Ching發布IG後，Gao、Ivy均留下櫻花圖案，而不少粉絲也留言向So Ching送上祝福，「新一年所有野都會進步都會好」 、「春天嚟到，一切都會好有生命力㗎啦！放心啦So Ching」、 「希望你新一年有新嘅開始 我鍾意新嘅你」 、「勇敢的女孩子最美」。

最新影片推介：黃子華何啟華楊偲泳專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【叱咤樂壇】So Ching復工踏舞台　COLLAR齊人打頭陣跳唱《Call My Name!》
20:23 2023/01/01
【叱咤樂壇】So Ching復工踏舞台　COLLAR齊人打頭陣跳唱《Call My Name!》
【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
23:27 2023/01/01
【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出　蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】
19:34 2023/01/02
【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出　蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】
【COLLAR成員】COLLAR出道一周年舉行慶祝活動　SoChing+Winka開迷你音樂會
14:16 2023/01/10
【COLLAR成員】COLLAR出道一周年舉行慶祝活動　SoChing+Winka開迷你音樂會
【COLLAR新歌】COLLAR仙氣演繹最新作　So ching透露新歌獲阿Mo支持【多圖】
19:11 2023/01/12
【COLLAR新歌】COLLAR仙氣演繹最新作　So ching透露新歌獲阿Mo支持【多圖】
【COLLAR新歌】COLLAR慶祝一周年合體出巡　 So Ching與眾成員笑容滿面見粉絲【多圖】　
16:47 2023/01/12
【COLLAR新歌】COLLAR慶祝一周年合體出巡　 So Ching與眾成員笑容滿面見粉絲【多圖】　

你可能感興趣

【叱咤樂壇】So Ching復工踏舞台　COLLAR齊人打頭陣跳唱《Call My Name!》
20:23 2023/01/01
【叱咤樂壇】So Ching復工踏舞台　COLLAR齊人打頭陣跳唱《Call My Name!》
【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
23:27 2023/01/01
【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出　蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】
19:34 2023/01/02
【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出　蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】
娛樂行業 娛樂人物職業 COLLAR 李啟言 蘇芷晴

最高瀏覽

張新悅大女昏迷逾10日奇蹟甦醒　讚香港醫護專業：感謝瑪麗醫院救了女兒
12:07 2023/01/23
張新悅大女昏迷逾10日奇蹟甦醒　讚香港醫護專業：感謝瑪麗醫院救了女兒
【賭王千金】何超雲首公開與未婚夫合照　十指緊扣甜蜜放閃
15:03 2023/01/23
【賭王千金】何超雲首公開與未婚夫合照　十指緊扣甜蜜放閃
【柯震東傷勢】受傷破相後容貌首曝光　柯震東交代康復進度
今日 10:55
【柯震東傷勢】受傷破相後容貌首曝光　柯震東交代康復進度