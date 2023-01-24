【COLLAR成員】So Ching兔年首發IG帖文露纖腰　獲粉絲祝福：一切都會好起來

▲ So Ching於兔年發布首則IG帖文！

COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）相隔約半年後復出，與隊友以8人姿態出席《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》、「The Bright Side號」啟航儀式，展現COLLAR重新出發的力量。

在今天（大年初三），So Ching再度更新IG，介紹春日妝容。

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So Ching展笑臉

So Ching上載廣告post，推介品牌的唇膏、粉底液，身穿粉紅色吊帶上衣的她輕露纖腰，並展現淡淡笑容，展現其青春魅力。

她在帖文中寫道：「我鍾意櫻花🌸，因為佢象徵生命、熱烈、純潔及希望，每年於春天盛放，喻意著新的開始。」

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粉絲：一切都會好起來

在So Ching發布IG後，Gao、Ivy均留下櫻花圖案，而不少粉絲也留言向So Ching送上祝福，「新一年所有野都會進步都會好」 、「春天嚟到，一切都會好有生命力㗎啦！放心啦So Ching」、 「希望你新一年有新嘅開始 我鍾意新嘅你」 、「勇敢的女孩子最美」。

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