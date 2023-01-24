【拜年禮儀】陳法拉2歲混血女跪地逗利是　堅守傳統卻惹網民爭論︰點解跪喺度

▲ 陳法拉2歲女兒跟足傳統跪地逗利是，惹起網民爭議。

已貴為國際明星的陳法拉於2019年與法籍老公Emmanuel Straschnov結婚，並誕下混血女兒小米妮，一家三口好幸福。雖然陳法拉早已移居外地，但她與熱愛中國文化的老公仍跟足傳統，教女兒向父母拜年要跪地逗利是，可是此舉卻引來網民爭議。

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於四川出生的陳法拉10歲隨父母移民到美國，仍相當重視傳統習俗。陳法拉和法籍老公Emmanuel的女兒「小米妮」快將2歲，法拉在IG分享一家三口新年合照，可見小米妮與去年一樣，穿上紅色唐裝背心，跪在地上向父母拜年，並雙手接過爸爸手中的利是；而坐在身旁的素顏法拉則露出慈母笑容看著女兒，她在帖文中祝賀各位粉絲︰

HAPPY NEW YEAR！祝大家新年快樂、身體健康、心想事成！

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不少圈中人包括宋熙年、胡蓓蔚、袁偉豪等都有留言讚小米妮可愛，但也有不少網民對於「小米妮」的跪地動作有意見，有網民留言問︰「點解要跪喺度？」、「「不要讓孩子下跪，這是文化糟粕」，有網民隨即解釋這是傳統，並出於對長輩的尊重︰「跪父母可以，其他人不可。」﹑「父母有生育之恩，受得起」﹑「我每個星期日去教堂都會跪」。

▲ 陳法拉於2019年與法籍老公Emmanuel Straschnov結婚。（IG圖片）

育兒專家︰別只限於表面形式

育兒專家鄧藹霖曾就「子女跪父母」的議題發表觀點，鄧藹霖質疑小孩跪了，就是代表孝敬嗎？不論孩子跪也好、趴也好，都不過是形式而已，最重要的是孩子的心底在想甚麼。她認為現今一代有人將子女跪父母的古老習俗重新活化，好讓新一代孩子體驗，那是無可厚非的。但不要只限於教表面形式，該一併教孩子忠孝仁義禮義廉恥等德育課題。

她提倡教孩子有禮貌是不足夠的，要教曉他們有同理心；要孩子孝敬父母，先要他們學懂尊敬父母，而尊敬這回事是打從心底的一種真摯情緒。若子女尊敬父母，他們會打從心底欣賞你，並會不自覺地模仿你。因此，最重要是父母以身作則，若子女真心愛你。

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責任編輯︰林綺玲