【天下一回應】古天樂公司被指拖欠《紙皮婆婆》編劇費　天下一交代事件以正視聽

▲ 天下一電影製作有限公司委拜託律師發信回應指控。

在大年初二（1月23日），Facebook專頁「香港編劇權益聯盟」發布一張「《紙皮婆婆》不公真相 要求與古天樂直接對話」的圖片，長文中指出《紙皮婆婆》的主要編劇任俠被排除於編劇合約之外，更被拖欠編劇費超過三年。

當任俠追討編劇費時，天下一高層以「編劇費已全數發給舒琪」為由拒絕受理。另外，「百萬首獎」獎金的去向也被指是含糊不清。

在今日（1月24日）下午，天下一電影製作有限公司委拜託律師發信回應事件。

在律師信當中，提到香港編劇權益聯盟很清楚事實與該帖文的內容大相逕庭，明顯地漠視事實。

就編劇合約的問題﹐本行委託人委任的編劇是舒琪先生。任俠先生是由舒琪先生向本行委託人推薦，於2018年12月1日與本行委託人就該項目簽訂電影導演合約。同日，本行委託人與舒琪先生簽訂電影编輯合約，之後簽訂電影監製合约。本行委託人自然期待舒琪先生和任俠先生各司其職。 本行委託人並按該三份合約分別向舒琪先生和任俠先生支付相關期數的酬金。據了解，任俠先生有參與該項目劇本第一稿的創作，藉此舒琪先生向任俠先生支付了港幣67,500元的酬金，這是他們之間的合作協議。

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另外，律師信中清楚列出金馬創投會的「百萬首獎」獎金分配細節。

最後，更要求對方就文章引發的惡意虛假陳述和誹謗言論作公開道歉，以正視聽。

律師信全文：

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