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【巨嬰誕生】巴西18磅巨嬰出世即穿1歲衣服　醫生揭與孕婦患一病有關

兒童健康 16:37 2023/01/24

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巴西一名孕婦誕下18磅巨嬰，醫生揭與母親患一病有關。

懷孕的過程，總能感受人體的奧秘。巴西一名27歲孕婦近日於醫院誕下一名重18磅的男巨嬰，打破了當地紀錄。事後醫院指出，嬰兒之巨大體型令生產過程十分危險且情況罕見，幸好現時母子亦平安。

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綜合外媒報道，於當地時間上周三（18日），27歲孕婦Cleidiane Santos dos Santos於巴西Padre Colombo醫院剖腹誕下幼子。據悉男嬰重達18磅（7.3公斤），身高有近60cm，體型猶如9個月的嬰兒。

事後當地國家衛生秘書處（SES-AM）指出男嬰取名為Angerson dos Santos，而且更打破了當地體型最大的健康嬰兒紀錄。除了新生的Angerson，Cleidiane Santos還育有5名子女，其中大兒子出生時體重亦近9磅（4公斤）。

喜獲麟兒的Cleidiane Santos事後表示，對幼子的體重十分驚訝，當初醫生通知嬰兒過於巨大必須以剖腹生產時，以為他只會與大兒子的體重相近，更指出︰

我以為是9磅，結果是18磅，我沒想到會有這樣的驚喜。我要感謝Padre Colombo醫院團隊，他們一直給我力量，對我很好。如果沒有了他們，我不知道事情會變成甚麼樣子。

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主診醫生Artemisia Pessoa表示，現時Angerson雖仍在重症監護病房接受監察，但健康情況良好，母親亦正以母乳喂哺。至於為何會誕下「巨嬰」，主診醫生指由於Cleidiane Santos患有糖尿病而致，並指大多嬰兒出生時只會有6至9磅，面對罕見的18磅巨嬰，他形容情況是十分危險，但現在母子平安，令他感到高興且感恩。

由於Angerson的體型令所有人此料不及，故父母為其準備的一切初生物品也不合用，他需要穿9個月至1歲尺寸的衣服，故當地正發起眾籌為Angerson準備新的生活必需品。

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責任編輯：羅嘉欣

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