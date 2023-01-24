【排公屋】一家三口申請公屋入息超額　港媽擬生多個「重賽」【附房署規限】

▲ 一名港媽稱其一家三口申請公屋入息超額，預料會申請失敗，有計劃生多個「重賽」。

輪候公屋苦等多年，萬一入息超額怎麼辦？有港媽在網上發文指，一家三口申請公屋卻因家庭入息超額，且漏報保險，預料會申請失敗，但有計劃生多一個小孩「重賽」改排「4人隊」，故她向網民詢問，若「重賽」時剛好懷孕，可否加名至4人申請。

該名港媽近日在網上討論區親子王國以「公屋重賽加名問題」為題發文，她表示一家三口正申請公屋，即將見房屋署主任，但因家庭入息超出限額，而且之前漏報保險，因此預計會被取消資格，需要重新輪候。

她表示，「已有心理準備將要暫停和重賽」，她想到要避免入息超額，其中一個方法是「增加人數」，而她亦有意生多一個小朋友，故此向網民徵詢意見，

如到時重賽又剛好懷孕有醫生紙，是否可加人到4人？

有網民指出，申請人如入息超額，房署主任會給予期限，如在期限內「砌好條數」就能繼續輪候；有人則建議事主考慮辭職或轉工，減低入息至不會超額。

另有網民就懷孕加人的問題分享自己和朋友的經驗，在懷孕16周後要出示證明文件，「我自己懷孕緊啱啱好夠16周見主任，我就順勢俾張懷孕證明佢，佢就會俾張紙加未出世嬰兒你簽」、「我朋友入息超咗唔係好多，重賽，等半年再見主任再報過入息」。

不過，有網民直言，相比起3人家庭，4人輪候時間可能較長，建議她向房署主任問清楚，「我有3人轉4人（因超額），條隊一定會排耐咗，所以有啲人會維持照排返3人」、「耐好多，我唔加個BB我一早就有屋，我依家4人等半年後再見主任，個主任仲叫我唔好加名」。事主又擔心房署主任會認為她有預謀，會直接取消其輪候資格。

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6個月至2年內可恢復申請

根據房委會資料顯示，公屋申請若因家庭收入/資產超出規定限額而被取消，日後如因家庭狀況有所改變，或入息/資產淨值限額有所調整而再次符合申請資格，房屋署可考慮恢復其申請，但必須在首次申請被取消日期起計6個月後至2年內提出，否則不予考慮。

如果申請人對公屋申請被拒絕或被取消資格有任何異議，可於有關通知信日期起計2個月內，以書面或親臨房屋署申請分組提出「上訴」，並提交支持覆核的證明文件。

申請人可透過表格更改已登記公屋申請的資料，包括增加家庭成員，如屬懷孕滿16周或以上，需遞交註冊醫生簽發預產期證明書副本，顯示在簽發日期或之前已懷孕滿16周或以上，而該名未出生嬰兒可作一名家庭成員計算。嬰兒出生後，申請者須盡早通知房屋署更新資料。

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責任編輯︰王明芳