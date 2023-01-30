【安居豐頤】房協長者屋紅磡豐頤居將入伙　3月開放示範單位可參觀

▲ 紅磡「豐頤居」快將入伙。（曾耀輝攝）

安居豐頤是銀齡族對晚年生活的期盼，房協最新長者房屋項目，紅磡「豐頤居」已落成，比鄰家維邨，料3月開放現樓示範單位供公眾參觀。合資格長者入伙時須交租住權費，即可住終身。

房協行政總裁陳欽勉接受TOPick專訪，指單位附基本裝修、廚櫃冷氣等配套。而項目額外引入長者友善設計，建屋成本跟資助出售房屋相比，每平方呎稍貴約一成。

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房協於廿多年前開始，首創「長者安居樂」住屋計劃，為60歲以上的中產銀齡族，提供集居住、康樂設施與醫療護理於一身的居所。目前有兩個項目，分別位於將軍澳樂頤居及牛頭角彩頤居，合共提供576個「終身租住」單位。

房協行政總裁陳欽勉稱，第3個「長者安居樂」項目命名豐頤居，位於紅磡利工街，去年底已獲批入伙紙，最快今年3月開放現樓示範單位給公眾參觀。為配合人口老化帶來的住屋需求，陳稱豐頤居引入更多嶄新長者友善設計元素，起用更多「樂齡科技」，盼提升長者生活質素，推動居家安老。

他舉例，各樓層會採用不同主題顏色，方便長者辨認，「即使長者撳錯𨋢，步出樓層時，都會望到樓層數字的顏色，跟以往認知有別，透過刺激感官來辨識去錯樓層。」另外單位大門採用低門檻、高低位雙防盜眼；每戶設獨立消防火警燈；洗手間採用防滑地磚和扶手；廚房改用電磁爐無火煮食；還有全新「智能樂齡緊急支援系統」，全天候為住戶提供適時協助。

單位間隔方面，豐頤居有312伙，當中逾半、168伙是一房單位，其餘144個是開放式，交樓時已配備基本裝修及廚櫃冷氣等。他強調，單位內櫳必須方便長者起居，客廳廚廁也預留足夠位置讓輪椅出入，再計及額外引入的長者友善設計，使建築預算較興建資助出售房屋稍高，每呎成本貴約一成左右，「10%算唔算貴好多呢？這筆開支有必要預留，值得擺資源去做。」

屋苑還設有康樂設施，包括1樓平台戶外花園、閱讀室及健身室等，陳指出，平台花園會引入刺激長者感官的設計，例如不同區域會引入各色花卉，另一個區域又會注入不同氣味，另一區又會播放各種音效如鳥聲，於市區建設城市綠洲，「利用多感官刺激，為住客營造更愉快心情，重返更年輕的心境。」

他指出，「長者安居樂」輪候冊目前逾500個申請正在排隊中，將視乎資格逐一審視；隨着豐頤居即將入伙，預期申請數字會大增。他相信，項目較吸引沒生育子女的長者，或子女不便照顧的銀齡族申請入住。

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記者：吳卓峰