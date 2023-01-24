【燈火闌珊】周漢寧自備道具試鏡　首當男主角獲張艾嘉讚許

▲ 《燈火闌珊》

新晉導演曾憲寧首次執導的電影《燈火闌珊》，早前舉辦多場優先場，在片中任達華飾演鑣叔，一位經驗豐富的已故霓虹燈師傅，他在生前有一位徒弟仔Leo，是由首次擔任男主角的周漢寧飾演。

在片中，阿寧與張艾嘉（張姐）的互動帶來不少感人的場面，不少觀眾都因此而被感動流淚。其實阿寧用心對待角色，全情投入演戲的心態，也曾打動導演，所以才獲得成為男主角的機會。



曾導演因為看過阿寧過去如電視劇《教束》、《萬輻瑪利亞》等演出，覺得他的演繹多樣化，可以勝任片中徒弟仔Leo一角，於是便請阿寧前來試鏡，導演在一次影後分享時重提試鏡一刻，她說：「到試鏡的一刻，阿寧說他自備了一個自製的精美面具以及霓虹燈光管，這件事已令我覺得這位演員很有誠意來參加這次試鏡。」

利用道具入戲

阿寧解釋道具可讓他演得更到位，他說：「主要因為想在試鏡時可以更加表現到我對這套戲、這個角色的想像，對我來說，道具也影響我演出的節奏，或是演出時的視線，所以作為演員，這個準備工具其實更能表現自己。」

導演在試鏡翌日再邀阿寧嘗試製作霓虹燈，發現他的肢體動作也有板有眼，所以便落實由阿寧去演徒弟仔。



回想首次擔任男主角，更要與經驗豐富的張姐對戲，阿寧自然不敢怠慢，難得他的表現得到張姐的嘉許。張姐說：「他不是所謂的靚仔，但似角色，令人感覺舒服，有個人特色，日後可以嘗試更多不同角色。」

▲ 周漢寧與張艾嘉

與重量級前輩合作興奮

能得到重量級前輩的看重，阿寧自然很興奮，也很感謝張姐的愛錫。其實除了張姐，阿寧在片場裡也多得導演的照顧，令他在演出時不致鑽牛角尖。

阿寧回憶說：「導演在現場要顧及的事情很多，但曾導演與演員的溝通或Bonding（聯繫）是一直沒有折斷。」

他續指：「我最深刻的是情緒爆發的戲份，導演也感受到我的緊張，於是便將我拉埋一邊，然後讓我靜下來，回想角色本身的基調，當下我就可以放低壓力，滿有感受的回到片場，再與對手一來一回的演下去，結果就OK了！導演在拍攝的路途中都很體貼，幫助很多，所以很感謝她。」

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最佳新演員競爭激烈



回顧過去一年，大批新演員湧現，令今屆金像獎最佳新演員的競爭變得甚為激烈，但阿寧卻為此而感到興奮。

他豁達道：「今年有很多新演員，作為一分子是很開心，因為當電影圈愈來愈多新人加入，就愈生氣勃勃，亦更加有活力。

阿寧續指：「這是因為當你見到這個圈子愈來愈多不同質地、不同性格的演員，然後可以跟他們作出思考碰撞，一同交流，這件事是很美麗的！而且這令到影圈更加有創意，所以我是很開心的。」