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【北海道大雪】據報2名港人自駕遊期間遇車禍　入境處：暫未收到求助

社會 18:47 2023/01/24

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（資料圖片）

北海道正遇上低溫及大雪，據日本媒體報道，2名來自香港的20多歲青年，北海道自駕遊期間發生交通意外，相信無生命危險，正於當地留醫治療。

入境處表示未收到港人求助，正透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況。

香港保險業聯會就事件表示，旅遊保險會為投保人（包括自駕遊）因意外引致受傷提供醫療、個人意外、24小時緊急救援等保障，惟旅遊保險「個人責任」項目的不保事項列明不會保障由汽車引至有關的第三者損毀，這包括因駕駛導至第三者的人身傷亡或財物損毀的法律責任，以及自駕車輛的維修費用。

聯會指，一般來說，租車公司會要求自駕人士在租車時一併購買汽車第三者責任保險，自駕人士亦應考慮購買汽車的全保保險（包括汽車損毀）以保障因意外而導致車輛損毀而需要賠償的款項。 自駕人士購買汽車第三者責任保或全保時，必須留意是否需要負責自付額（墊底費）。一般旅遊保險有租車自付額保障，但要留意在租車公司租車時須購買全保汽車保險，亦要符合當地有關駕駛要求，方可適用有關保障。

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責任編輯：陳梓蔚

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