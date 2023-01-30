【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】

成軍一周年的女團COLLAR， 帶來新歌《The Bright Side》，也是相隔約半年後，再次推出團歌，藉輕快樂曲展現女團八面玲瓏的一面！

訪問當日蘇芷晴（So Ching）因病未能現身，COLLAR其餘7人：沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇雅琳（IvySo）、李芯駖（Sumling）、陳泳伽（Winka）和王家晴（Candy）齊接受TOPick專訪，分享新歌外，也談到近半年在個人、團隊的成長。

▲ （左起）蘇雅琳（IvySo）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）、陳泳伽（Winka）、沈貞巧（Gao）。 （陳慧安 攝）

談《The Bright Side》

談起RubberBand監製與編曲、Tim Lui填詞、ANDREAH作曲的《The Bright Side》，隊長阿Gao稱：「《The Bright Side》其實也是源自於我們比較內在的感受。我覺得關係到追尋夢想，在追求的過程中，可能會遇到一些高低起伏、挫折， 或者有喘不過氣的時候，然後慢慢地步向光明一點，也是一個尋找的過程。」

「​​暗黑裡 沒有誰......」，Gao在一起首時便受歌詞所觸動，回想起與大家一起玩，很開心、很溫暖的畫面，就覺得很感動，於是獨自在落淚，其他人就說：「你喊陣先，我食飯先。」

她解釋：「因為Rubberband為我們錄音時，一開始就要我們先熱身，先唱幾遍去感覺一下狀態，在唱的過程中，場地的燈很有感覺、暗暗的，然後第一句歌詞就是暗黑裡......」 。

Sumling大爆在錄音過程中被改善了很多「懶音」，也大讚Tim Lui的歌詞寫得很有詩意，而「對抗急風都這麼久 抱歉我不走」 就是她最愛的歌詞，皆因可給予她一份力量，也是能夠cheer-up自己的。

▲ COLLAR奪叱咤樂壇生力軍組合獎。（越玲瓏 攝）

從暗黑中對抗急風

在Sumling分享的過程中，Marf與Sumling輕輕碰拳，原來是因為Sumling與Marf、訪問當日抱病缺席的So Ching有相同想法。

Marf說：「我與So Ching也最喜歡『對抗急風都這麼久 抱歉我不走』，從低谷、暗黑，到中間的那過程中如何對抗急風，但我們最後也不會走，我們知道有大家的陪伴，所以會繼續行下去。新歌是以一個很完整的故事作交代，對我們的錄音也很有幫助。」

Marf再堅定地說：「愈大力推你、風愈大力吹，我們團結的力量就會更加強硬、強韌！」

「當你在 可以續航 這世上 更遠的海」，這一句歌詞是Ivy（蘇雅琳）之選，Ivy覺得這句歌詞好像《One Piece》的情節般，是很有畫面。

▲ COLLAR在1月12日在西九文化區M+出席新歌《The Bright Side》發布活動。（梁樂欣、陳淑霖 攝）

至於Winka（陳泳伽）回想起團綜《我哋係COLLAR》中也有相類似的畫面。至於Winka自己最喜愛的新歌歌詞則是「當你在 可以直視 這世上 每處光彩」，深深地展現成員們「在一起」的感覺。

此時，Day（許軼）把握機會向Ivy示愛？Day拋下一句：「我鐘意你......」，連忙便繼續指是「（Ivy所說的） 前一句」。 Day喜歡「全 早已回來 只要回來 所有力量 沒有變改」 ，「因為它前一部份的音樂，即是我們在表演時跑出來的音樂，我就覺得這一句是給我力量的。」

有別其他成員，Candy（王家晴）的心水歌詞是「所有力量 沒有變改」，她解釋：「就好像是所有人也回來，大家好像重新出發、重新開始，大家的力量也沒有改變過。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

曾擔心不再「在一起」

自去年7月的MIRROR演唱會事故後，So Ching投入照顧留院的男友李啟言，小妮子的身心都令外間憂心，更不時有So Ching退團的消息傳出，再加上COLLAR不時只有數名成員參與演出，少不免為COLLAR的女團之路增添暗湧。

幸好，在1月1日的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上， So Ching與隊友們一同踏上舞台演出，充滿勁度的舞步贏得熱烈掌聲之外，也證明So Ching已準備就緒！

Marf、Sumling也很老實說擔心也一定有，Marf稱：「但我們也是相信大家，其實也有保持溝通，我們也覺得大家總有一段低谷是需要應對，對抗也需找方法，找方法就要站得直一點，最終所有事也會變好，以及會順利的，一切也是最好的安排。 」

Sumling和應道：「可能有一些事發生也是有原因，有事情發生後，我們就學會怎樣去成長、學習如何去解決問題，對於我們而言也是一個好好學習的一堂課。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

團結的COLLAR

問到有沒有一些舉動展現出COLLAR之間的團結呢？Marf回想起1月1日的叱咤頒獎禮，「每一個對望，好像集合美少女戰士的8道光照射在一個地方。」

Sumling憶起Day在叱咤頒獎禮當晚沒有提早離開，感到是很甜蜜的，「她在當日也是半死的狀態，我們以為Day已經回家， 當我們在酒店房內看到她垂死地躺在床上，等著我們拿著獎一同合照，我覺得那一刻是擁有一份力量。」

Gao替大家來一個概括，她覺得COLLAR成員之間就是依靠生活細節， 她解釋：「我們不是特別地去做甚麼、說甚麼而表達出來，可能我們見面、相處時會互相關心、互相明白，這樣是最寶貴的。」

▲ COLLAR全員現身《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。（IG圖片）

向隊友示愛？

Day剛才說出「我鐘意你......的下一句」而製造美麗的誤會，對於她在叱咤當晚未有「早退」 ，她似是「口硬」地解釋自己在當晚是因為太疲倦，所以不能馬上離開。

眾人聽罷後均大笑起來，Sumling試著為Day解話，「都是她表達愛的方式來的。」Gao確定Day是直接的人，會直接指出成員美與不美的地方。

Winka搶著承認自己是敢於表達愛意的人，分享道：「大家也知我長氣、直接，會說：『我鐘意你』，但在近半年真的少了很多這些表達，慢慢就覺得說出來真的太容易，慢慢真的少說出很多。記得曾被So Ching責罵：『你唔好成日講呢句啦』，她是在開玩笑，我覺得⋯⋯好吖，我就不再說那麼多。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

8女重聚的一刻

在MIRROR演唱會事故後，也是攜手踏上叱咤舞台前，COLLAR在11月於Marf的家中聚首一堂，享受「暴食會」。Marf回想大家起初也感到些少緊張，原因純粹是因為已很久沒有見面。

當日的大家也不停地找事做，以減輕緊張感，Winka笑說她有幫忙執拾Marf家中的零食櫃。Gao記起當天飯後是執拾得最快的一天，大家也在忙東忙西，不再如以往般坐在沙發上玩電話、閒聊。

▲ 今年1月1日叱咤樂壇頒獎禮上，回歸COLLAR的So Ching正式復出。（陳慧安 攝）

8人難得再聚首，她們並不是外間所想般哭哭啼啼，Gao覺得大家當天真的很自然地相處，Sumling補充說：「沒有特地去做甚麼，或特地去說甚麼，純粹是見面、一起吃東西。」

Marf認為「陪伴」在大家當中是很重要的一環， 並對於So Ching覺得聚會當日的感覺是「OK」感到意外。Sumling強調成員們會為So Ching給予空間，「她是很叻、很Ready，也很希望大家可給予她一點空間，始終也發生了這麼大件事，不是一般人可以承受得到。」

在So Ching歸隊後，對於團隊、粉絲也是2023年的一大喜訊，大家也不諱言在So Ching照顧陪Mo的期間所啓發，Sumling先說：「大家也面對了很多事，大家的內心也堅強了很多，不是某一個人，我覺得無論是台前幕後，也是變得強大。」

Marf緊接著Sumling說：「在這段時間，有很多時間讓我們經歷Me Time，我們可以反思，或反思自己以往一切做過的事。」

Winka強調很想凝聚力量，並趁機作出澄清，「真的很不開心，經常被質問我提到的 『8-1=0』，我一直也是這樣想的，好不好！很生氣啊！」

最新影片推介：王丹妮廖子妤專訪

持續旺盛的團魂

不論在叱咤的舞台上，抑或後續的媒體訪問中，COLLAR的熱血、默契也是毋庸置疑的。Gao總會以一句「我哋係COLLAR」向大家打招呼，她承認在叱咤舞台上說這一句時變得確實，不再如過往般帶有不確定性。

團魂，也即是把團體的利益放在首位、擁有集體意識，Candy覺得COLLAR的團魂是「沒有最高，只有更高」，Day相信以後也一定會延續下去。

▲ （陳慧安 攝）

似乎叱咤當晚的演出也是印證團魂是相當旺盛，Sumling老實地覺得自己當晚表現得不好，Marf則替大家打氣：「進步空間是要由大家爭取，最重要是我們也很享受舞台。」

Marf續稱：「我們的每一個對望、每一個盡力，台下的每一個反應給我們的迴響是一個很大的推動力，真的經過當日後，我們也在最近的訪問中說那天真的是『有感覺』，希望我們每一個演出也有那個感覺。」

Sumling透露當晚是首次現場演繹「手揸咪」版本的《ON/OFF》，兼且沒有戴上ear-mon、事前未有熱身，那份熱血令她大為感動，堅信數位成員的演出始終也沒有8人的力量般那麼大。

Sumling、Winka同樣享受參與團歌，強調COLLAR現時集中於團歌，不會分成小隊，這樣也是向粉絲們大派「定心丸」呢！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

感謝粉絲

在COLLAR一直前行的同時，粉絲也不離不棄在旁「護航」、守護COLLAR，Day對粉絲依然堅持在我們身邊作支持而相當感動。

Ivy就特別提起8個歌迷會一曾起做義工，又回想起8個歌迷會在COLLAR一周年活動完結後，拍大合照之餘又大叫一句「COLLAR世一」，大讚粉絲們的舉動是很sweet。

Ivy有感而發地說：「我們很friend之餘，粉絲也是很friend、很融洽，這一點也真的很感動，大家也很珍惜這份緣份。」Marf補充指粉絲們經常crossover又或者約相出來開會，覺得他們都很可愛呢！

Winka接力大讚一眾粉絲，她說：「我覺得COLLAR的粉絲真的是高質素，他們真的是每一位也很善良，不會是『我支持Sumling ，所以我憎阿Gao』，大家真的是很融洽，像一個家庭，很希望可以持續地看到。 」

未來工作

提起Winka與So Ching將於3月12日舉行音樂會，Winka表示現時存有很多未知數， 即使在在半年前曾討論想唱甚麼，但隨著時間推進、各人的想法與階段之不同，就真的真的要選擇最貼切、最深感受的歌曲。

當一說起會否有新團綜時，大家也異常興奮，異口同聲地說：「有的！」，Ivy稱：「應承咗就無得唔拍」。

Gao透露新團綜「內容」：「首先第一站是歐洲」 ，Marf接力「爆料」：「然後就去北極，接著好像是要去非洲看動物、餵獅子。」 Winka可愛地問：「我可否上月球啊？」 Gao、Marf均指可能有機會的。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

回到現實，Candy、Day率先拍攝旅遊節目，二人對節目內容三緘其口，Day說：「總之就是綜藝，好玩的」，Candy以「玩下、食下、行下、瞓下」來形容節目，Day再補充指「也可能會工作」，十分搞笑。

Candy希望同行的Day可以在拍攝時準時，皆因自己不想拍攝時間太過超時，很需要睡眠。

Sumling打趣地說：「希望你們可以成功回到香港。」Candy「扮嬲」並向Sumling說：「你在說甚麼啊！」Day希望大家可順順利利，不要遺失了一個人。 而Candy、Day的手機也會被安裝全球定位系統，似乎製作組、經理人也相當擔心兩位，不過也是一份貼心的保障吧！

另外，COLLAR不少成員都有參與拍劇，或許粉絲也想COLLAR 8人參演同一部劇集，Gao指自己經常也稱公司要為COLLAR開一部宮廷劇，她馬上「入戲」地說：「妹妹......各位妃子.....我要做一位暴君！」

不論COLLAR作任何形式的演出也好，只要團魂、粉絲、團隊同在，各種不安、不確定、擔憂，也成為女團的養份，令她們繼續懷著信念走下去！

Makeup Team：San Chan、Kineks Ho、Janice Wong、Cathy Zhang、Percy Shing、Jenny Fung

Hair team ：Vic Lai、Kristy Cheng、Taurus Lee、Ricky Lam

Wardrobe：

Sumling:

Top: Ba&sh

Bottoms: Weekend Max Mara

Accessories: APM Monaco

Gao:

Top & bottoms:

Weekend Max Mara

Accessories: APM Monaco

Candy:

Top & bottoms: Isabel Marant

Accessories: APM Monaco

Winka:

Jumpsuits: iBLUES

Accessories: COS

Day:

Top & bottoms: Ports Pure

Accessories: COS

Ivy:

Vest & bottoms: Ba&sh

Accessories: APM Monaco

Marf:

Top & Jacket: JLT Just Like This

記者：陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R