【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】

成軍一周年的女團COLLAR, 帶來新歌《The Bright Side》,也是相隔約半年後,再次推出團歌,藉輕快樂曲展現女團八面玲瓏的一面!

訪問當日蘇芷晴(So Ching)因病未能現身,COLLAR其餘7人:沈貞巧(Gao)、邱彥筒(Marf)、許軼(Day)、蘇雅琳(IvySo)、李芯駖(Sumling)、陳泳伽(Winka)和王家晴(Candy)齊接受TOPick專訪,分享新歌外,也談到近半年在個人、團隊的成長。

▲ (左起)蘇雅琳(IvySo)、許軼(Day)、王家晴(Candy)、邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)、陳泳伽(Winka)、沈貞巧(Gao)。 (陳慧安 攝)

談《The Bright Side》

談起RubberBand監製與編曲、Tim Lui填詞、ANDREAH作曲的《The Bright Side》,隊長阿Gao稱:「《The Bright Side》其實也是源自於我們比較內在的感受。我覺得關係到追尋夢想,在追求的過程中,可能會遇到一些高低起伏、挫折, 或者有喘不過氣的時候,然後慢慢地步向光明一點,也是一個尋找的過程。」

「​​暗黑裡 沒有誰......」,Gao在一起首時便受歌詞所觸動,回想起與大家一起玩,很開心、很溫暖的畫面,就覺得很感動,於是獨自在落淚,其他人就說:「你喊陣先,我食飯先。」

她解釋:「因為Rubberband為我們錄音時,一開始就要我們先熱身,先唱幾遍去感覺一下狀態,在唱的過程中,場地的燈很有感覺、暗暗的,然後第一句歌詞就是暗黑裡......」 。

Sumling大爆在錄音過程中被改善了很多「懶音」,也大讚Tim Lui的歌詞寫得很有詩意,而「對抗急風都這麼久 抱歉我不走」 就是她最愛的歌詞,皆因可給予她一份力量,也是能夠cheer-up自己的。

▲ COLLAR奪叱咤樂壇生力軍組合獎。(越玲瓏 攝)

從暗黑中對抗急風

在Sumling分享的過程中,Marf與Sumling輕輕碰拳,原來是因為Sumling與Marf、訪問當日抱病缺席的So Ching有相同想法。

Marf說:「我與So Ching也最喜歡『對抗急風都這麼久 抱歉我不走』,從低谷、暗黑,到中間的那過程中如何對抗急風,但我們最後也不會走,我們知道有大家的陪伴,所以會繼續行下去。新歌是以一個很完整的故事作交代,對我們的錄音也很有幫助。」

Marf再堅定地說:「愈大力推你、風愈大力吹,我們團結的力量就會更加強硬、強韌!」

「當你在 可以續航 這世上 更遠的海」,這一句歌詞是Ivy(蘇雅琳)之選,Ivy覺得這句歌詞好像《One Piece》的情節般,是很有畫面。

▲ COLLAR在1月12日在西九文化區M+出席新歌《The Bright Side》發布活動。(梁樂欣、陳淑霖 攝)

至於Winka(陳泳伽)回想起團綜《我哋係COLLAR》中也有相類似的畫面。至於Winka自己最喜愛的新歌歌詞則是「當你在 可以直視 這世上 每處光彩」,深深地展現成員們「在一起」的感覺。

此時,Day(許軼)把握機會向Ivy示愛?Day拋下一句:「我鐘意你......」,連忙便繼續指是「(Ivy所說的) 前一句」。 Day喜歡「全 早已回來 只要回來 所有力量 沒有變改」 ,「因為它前一部份的音樂,即是我們在表演時跑出來的音樂,我就覺得這一句是給我力量的。」

有別其他成員,Candy(王家晴)的心水歌詞是「所有力量 沒有變改」,她解釋:「就好像是所有人也回來,大家好像重新出發、重新開始,大家的力量也沒有改變過。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

曾擔心不再「在一起」

自去年7月的MIRROR演唱會事故後,So Ching投入照顧留院的男友李啟言,小妮子的身心都令外間憂心,更不時有So Ching退團的消息傳出,再加上COLLAR不時只有數名成員參與演出,少不免為COLLAR的女團之路增添暗湧。

幸好,在1月1日的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上, So Ching與隊友們一同踏上舞台演出,充滿勁度的舞步贏得熱烈掌聲之外,也證明So Ching已準備就緒!

Marf、Sumling也很老實說擔心也一定有,Marf稱:「但我們也是相信大家,其實也有保持溝通,我們也覺得大家總有一段低谷是需要應對,對抗也需找方法,找方法就要站得直一點,最終所有事也會變好,以及會順利的,一切也是最好的安排。 」

Sumling和應道:「可能有一些事發生也是有原因,有事情發生後,我們就學會怎樣去成長、學習如何去解決問題,對於我們而言也是一個好好學習的一堂課。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

團結的COLLAR

問到有沒有一些舉動展現出COLLAR之間的團結呢?Marf回想起1月1日的叱咤頒獎禮,「每一個對望,好像集合美少女戰士的8道光照射在一個地方。」

Sumling憶起Day在叱咤頒獎禮當晚沒有提早離開,感到是很甜蜜的,「她在當日也是半死的狀態,我們以為Day已經回家, 當我們在酒店房內看到她垂死地躺在床上,等著我們拿著獎一同合照,我覺得那一刻是擁有一份力量。」

Gao替大家來一個概括,她覺得COLLAR成員之間就是依靠生活細節, 她解釋:「我們不是特別地去做甚麼、說甚麼而表達出來,可能我們見面、相處時會互相關心、互相明白,這樣是最寶貴的。」

▲ COLLAR全員現身《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。(IG圖片)

向隊友示愛?

Day剛才說出「我鐘意你......的下一句」而製造美麗的誤會,對於她在叱咤當晚未有「早退」 ,她似是「口硬」地解釋自己在當晚是因為太疲倦,所以不能馬上離開。

眾人聽罷後均大笑起來,Sumling試著為Day解話,「都是她表達愛的方式來的。」Gao確定Day是直接的人,會直接指出成員美與不美的地方。

Winka搶著承認自己是敢於表達愛意的人,分享道:「大家也知我長氣、直接,會說:『我鐘意你』,但在近半年真的少了很多這些表達,慢慢就覺得說出來真的太容易,慢慢真的少說出很多。記得曾被So Ching責罵:『你唔好成日講呢句啦』,她是在開玩笑,我覺得⋯⋯好吖,我就不再說那麼多。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

8女重聚的一刻

在MIRROR演唱會事故後,也是攜手踏上叱咤舞台前,COLLAR在11月於Marf的家中聚首一堂,享受「暴食會」。Marf回想大家起初也感到些少緊張,原因純粹是因為已很久沒有見面。

當日的大家也不停地找事做,以減輕緊張感,Winka笑說她有幫忙執拾Marf家中的零食櫃。Gao記起當天飯後是執拾得最快的一天,大家也在忙東忙西,不再如以往般坐在沙發上玩電話、閒聊。

▲ 今年1月1日叱咤樂壇頒獎禮上,回歸COLLAR的So Ching正式復出。(陳慧安 攝)

8人難得再聚首,她們並不是外間所想般哭哭啼啼,Gao覺得大家當天真的很自然地相處,Sumling補充說:「沒有特地去做甚麼,或特地去說甚麼,純粹是見面、一起吃東西。」

Marf認為「陪伴」在大家當中是很重要的一環, 並對於So Ching覺得聚會當日的感覺是「OK」感到意外。Sumling強調成員們會為So Ching給予空間,「她是很叻、很Ready,也很希望大家可給予她一點空間,始終也發生了這麼大件事,不是一般人可以承受得到。」

在So Ching歸隊後,對於團隊、粉絲也是2023年的一大喜訊,大家也不諱言在So Ching照顧陪Mo的期間所啓發,Sumling先說:「大家也面對了很多事,大家的內心也堅強了很多,不是某一個人,我覺得無論是台前幕後,也是變得強大。」

Marf緊接著Sumling說:「在這段時間,有很多時間讓我們經歷Me Time,我們可以反思,或反思自己以往一切做過的事。」

Winka強調很想凝聚力量,並趁機作出澄清,「真的很不開心,經常被質問我提到的 『8-1=0』,我一直也是這樣想的,好不好!很生氣啊!」

持續旺盛的團魂

不論在叱咤的舞台上,抑或後續的媒體訪問中,COLLAR的熱血、默契也是毋庸置疑的。Gao總會以一句「我哋係COLLAR」向大家打招呼,她承認在叱咤舞台上說這一句時變得確實,不再如過往般帶有不確定性。

團魂,也即是把團體的利益放在首位、擁有集體意識,Candy覺得COLLAR的團魂是「沒有最高,只有更高」,Day相信以後也一定會延續下去。

▲ (陳慧安 攝)

似乎叱咤當晚的演出也是印證團魂是相當旺盛,Sumling老實地覺得自己當晚表現得不好,Marf則替大家打氣:「進步空間是要由大家爭取,最重要是我們也很享受舞台。」

Marf續稱:「我們的每一個對望、每一個盡力,台下的每一個反應給我們的迴響是一個很大的推動力,真的經過當日後,我們也在最近的訪問中說那天真的是『有感覺』,希望我們每一個演出也有那個感覺。」

Sumling透露當晚是首次現場演繹「手揸咪」版本的《ON/OFF》,兼且沒有戴上ear-mon、事前未有熱身,那份熱血令她大為感動,堅信數位成員的演出始終也沒有8人的力量般那麼大。

Sumling、Winka同樣享受參與團歌,強調COLLAR現時集中於團歌,不會分成小隊,這樣也是向粉絲們大派「定心丸」呢!

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

感謝粉絲

在COLLAR一直前行的同時,粉絲也不離不棄在旁「護航」、守護COLLAR,Day對粉絲依然堅持在我們身邊作支持而相當感動。

Ivy就特別提起8個歌迷會一曾起做義工,又回想起8個歌迷會在COLLAR一周年活動完結後,拍大合照之餘又大叫一句「COLLAR世一」,大讚粉絲們的舉動是很sweet。

Ivy有感而發地說:「我們很friend之餘,粉絲也是很friend、很融洽,這一點也真的很感動,大家也很珍惜這份緣份。」Marf補充指粉絲們經常crossover又或者約相出來開會,覺得他們都很可愛呢!

Winka接力大讚一眾粉絲,她說:「我覺得COLLAR的粉絲真的是高質素,他們真的是每一位也很善良,不會是『我支持Sumling ,所以我憎阿Gao』,大家真的是很融洽,像一個家庭,很希望可以持續地看到。 」

未來工作

提起Winka與So Ching將於3月12日舉行音樂會,Winka表示現時存有很多未知數, 即使在在半年前曾討論想唱甚麼,但隨著時間推進、各人的想法與階段之不同,就真的真的要選擇最貼切、最深感受的歌曲。

當一說起會否有新團綜時,大家也異常興奮,異口同聲地說:「有的!」,Ivy稱:「應承咗就無得唔拍」。

Gao透露新團綜「內容」:「首先第一站是歐洲」 ,Marf接力「爆料」:「然後就去北極,接著好像是要去非洲看動物、餵獅子。」 Winka可愛地問:「我可否上月球啊?」 Gao、Marf均指可能有機會的。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

回到現實,Candy、Day率先拍攝旅遊節目,二人對節目內容三緘其口,Day說:「總之就是綜藝,好玩的」,Candy以「玩下、食下、行下、瞓下」來形容節目,Day再補充指「也可能會工作」,十分搞笑。

Candy希望同行的Day可以在拍攝時準時,皆因自己不想拍攝時間太過超時,很需要睡眠。

Sumling打趣地說:「希望你們可以成功回到香港。」Candy「扮嬲」並向Sumling說:「你在說甚麼啊!」Day希望大家可順順利利,不要遺失了一個人。 而Candy、Day的手機也會被安裝全球定位系統,似乎製作組、經理人也相當擔心兩位,不過也是一份貼心的保障吧!

另外,COLLAR不少成員都有參與拍劇,或許粉絲也想COLLAR 8人參演同一部劇集,Gao指自己經常也稱公司要為COLLAR開一部宮廷劇,她馬上「入戲」地說:「妹妹......各位妃子.....我要做一位暴君!」

不論COLLAR作任何形式的演出也好,只要團魂、粉絲、團隊同在,各種不安、不確定、擔憂,也成為女團的養份,令她們繼續懷著信念走下去!

記者:陳淑霖

