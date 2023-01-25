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【消費券】議員指不需向月薪5萬以上人士派消費券　贊成「高官議員應不派」

社會 10:23 2023/01/25

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立法會議員江玉歡。（資料圖片）

今年財政預算案將於下月22日發表，不少人都關注會否再派消費券。立法會議員江玉歡今日（25日）在社交平台發文表示，不贊成向個人月薪5萬或以上的人士派發消費券，指應將有限資源應放在基層老弱，才是真正「為民」，又同意市民以派發現金取代電子消費券的意見。

江玉歡指，近日市民紛紛討論繼續派發1萬元消費券，初步絕大部份市民認為現金或電子消費券的支援十分重要。特別對低收入家庭、失業人士、長者、殘疾人士、有年幼子女家庭，她認為金錢上的支援是必需的。

惟她表示，對於個人月薪5萬或以上的人士，並不贊成需要向他們派消費券。江玉歡稱，放眼今日香港，資源有限，疫情3年令香港元氣大傷，現在對於庫房有幾多真銀和疫情上的總花費也未知的情況下，若用上香港收入的10分之1，無論貧富見人就派，確是有點「不負責任」。

江玉歡引述市民意見指，「高官議員應該不派」，有能力者自己可以消費，有限資源應放在基層老弱，這樣才是真正為民的作風。她又同意長者和基層渴望有選擇拿取現金，而非電子消費券，指：「鼓勵市民用電子支付，要做的也做了，不少基層市民靠1萬元幫補家計，現金當然最實際。」

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記者：黃穎津

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