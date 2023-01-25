【煽動提堂】旺角巿集涉售煽動物品　商人出院提堂還押3月再訊

▲ 旺角巿集涉售煽動物品，商人出院提堂還押3月再訊。（資料圖片）

旺角銀城商場「隱世市集」有攤檔被警方指是「反政府組織」，撿走反修例書籍等貨物，3人涉在社交媒體及攤檔推廣或銷售刊物，被控1項串謀作出一項或多項煽動意圖的作為罪，52歲男商人早前因留醫缺席聆訊，今（25日）於東區裁判法院提堂。控方申請押後再訊，指因被告提早出院而改於今天提訊，裁判官將案件押後至3月17日再訊，屆時與同案兩各被告一同提訊，被告還押候訊。

被告李龍現（52歲，商人）被控1項串謀作出一項或多項煽動意圖的作為罪，指被告與姜嘉偉及陳尚恩於2022年12月2日至2023年1月17日期間，一同串謀和與其他身分不詳的人串謀在 Facebook、Instagram 和銀城廣場地下攤檔內推廣、出售及/或為出售而展示刊物，具意圖引起憎恨或藐視港府或激起對其離叛、煽惑他人使用暴力；及/或愁使他人不守法或不服從合法命令等。

控方今於庭上申請暫時毋須答辯，將案件押後再訊，指被告早前因腳傷未能應訊，原定於明天（26日）出庭，因被告提早出院而改於今天應訊。辯方未有保釋申請，裁判官將案件押後至3月17日再訊，屆時於西九龍裁判法院與同案2名被告一同提訊，被告須還押候訊。

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記者：梁錦麟