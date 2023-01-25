【慈善義賣】4藝術家聯展兼義賣書畫 捐贈能仁專上學院教育基金【內附展覽地址】

▲ 禪在書畫四人聯展，２月２日至５日在中央圖書館展廳舉行，同場展出20幅捐贈能仁專上學院作基金籌款的作品。

佛教中的「禪」，是梵語，意譯為中文，可譯作「思維修」或「靜慮」，即不緣外境的靜心境界，運用思維進行的修持活動。4位書畫藝術家陳青楓、蔣志光、郭洪球、伍槐枝與佛有緣，在偶然的機會下，促成了這次《禪在書畫》作品展，於2月2日至2月5日在香港中央圖書館展覽廳舉行四人作品聯展，並捐出20幅作品義賣，為能仁專上學院籌募教育基金。

▲ 4位書畫藝術家陳青楓、蔣志光、郭洪球、伍槐枝，２月２日至５日在銅鑼灣中央圖書館展廳舉行聯展，並義賣書畫捐贈能仁專上學院教育基金。

伍槐枝：搭棚出身與書藝結緣

為這次《禪在書畫》四人聯展牽頭的伍槐枝，祖籍肇慶的他，不諱言自己乃搭棚出身，一介粗人，與書藝結緣，始自屯門妙法寺。「有次為妙法寺做工程，住持修智大和尚介紹我認識陳青楓老師，陳老師係文人，於是激發起我追尋兒時想學書法的鬥志，機緣巧合下，遇上蔣志光老師、郭洪球老師，學習甚有裨益。」伍槐枝數十年在地盤奮鬥，早年已創立自己的棚業公司，如今已屆退休之齡，更專注於書藝創作，是次聯同三位老師舉行聯展，一圓心願。

「我經常出入妙法寺，跟大和尚、老和尚傾偈，他們都謬讚我的字，鼓勵我可以展覽一下，於是膽粗粗促成這次活動，同時又想為社會盡點綿力，是次活動中，我們四人合共捐出20張作品，義賣為能仁專上學院籌款。」伍槐枝表示，學書法給他帶來靜的修為，這不僅帶來了學問，連思維也開闊了，他特別喜歡寫草書，「寫草書就如人生一樣，縱使你可以隨心而行，但仍要依循在規矩之中，不能逾矩。」

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陳青楓：楊善深老師影響我一生

陳青楓為退休資深報人，現為妙法寺文教發展總監、香港畫家聯會副會長，早年隨嶺南派大師楊善深習畫，他表示，自己寫畫喜歡隨意點，但隨意不等於隨便，隨意是心中有數，落筆時不拘緊，則創作的氣韻是否生動亦源於此。

「我較崇尚筆隨心轉，《佛經》說『心迷』時法華轉，但當你悟了之後就是轉法華，這是被動和主動的問題，都是由你自己如何摸索和探討的。我一生深受楊善深老師影響，老師經常跟我們強調，學畫不要死跟他，看他如何落筆布局後，便要做自己的工夫，最後做出自己的創作，這是我終生銘記的真言。」陳青楓憶述，最愛看楊老師寫字，「他不論閒坐或與人聊天也好，手指經常在大腿上寫字，不斷思索思考字的造型，老師到八十高齡，仍不斷讀帖、行山寫生速寫，這種活到老、學到老的精神，影響我至深。」

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蔣志光：體會書法之妙其樂無窮

蔣志光為北京奧林匹克書畫院榮譽院長，60年代跟隨歸國華僑邱振恵老師學習書法，現在亦從事書法教學。「邱老師給我一個八個字的教訓：『只問耕耘，不問收穫』，這是我的座右銘。書法，作為我幾十年來從事的一項職業也好，又或生活中最重要的元素也好，它可以陶冶性情，尤其可以令社會顯得祥和些，學習者若能夠從中找到樂趣，會多看了書，多看了古典文學，多跟他人交流，如此則其樂無窮矣。」

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郭洪球：水與墨、色與空的相生相剋

郭洪球是國家高級美術師、香港屯門文藝協進會視覺藝術發展委員會主席，並創立了自己的藝術工作室——香港無名堂。郭洪球從廚師轉型書畫藝術家，箇中是一個艱苦奮鬥的故事，有緣再述。

說到書畫藝術，他別有體會：「中國書畫文化，基本跟我們的主體文化有直接關係，即︰道、釋、儒，當你進入中國書畫藝術世界時，你會慢慢領略得到。整體來說，中國書畫講求靈氣及韻，所謂『無一物中無盡藏，有花有月有樓台』，尤其在山水、書法方面非常突出的，就是空靈，這是一種感受，一張作品給觀者的感受，是一種文化氣息，如何將我的感受、思維，表達在作品當中，這是箇中難處，需要很長時間領悟。」

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他指出，處理中國畫，水的運用和掌握是最難的，墨是通過水而產生韻，水和墨正正體現了傳統文化中「既相生又相剋，既相剋又相生」的理論。「《心經》說：『色即是空、空即是色』，本質上，空是永恒的，人就是不同元素組織出來，成為整個生命，在吸收宇宙自然所有東西；而繪畫正正如此，我們吸收後，將自然的元素表達在繪畫內容中，呈現給觀者，讓觀者感受和理解。」

《禪在書畫》四人作品聯展，邀得香港佛教聯合會會長寬運大和尚、香港佛教聯合會副會長紹根長老、旭日集團董事長兼總經理楊勳大居士及香港書法家協會榮譽會長陳夢標主持揭幕。

《禪在書畫：陳青楓、蔣志光、郭洪球、伍槐枝作品展》

展出地點：香港中央圖書館第一、二展廳

展出日期：2月2日 下午2時至7時

2月3日及4日 上午10時至下午7時

2月5日 上午10時至下午5時

編輯：葉翠華