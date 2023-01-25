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【天氣寒冷】今早市區氣溫普遍降至10度　周末氣溫持續寒冷新界最低7度

社會 10:54 2023/01/25

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今早市區氣溫普遍降至10度，周末氣溫持續寒冷新界最低7度。（曾耀輝攝）

天文台表示，強烈東北季候風正為華南帶來寒冷的天氣。本港今早（25日）市區氣溫普遍下降至10度左右，新界再低一兩度。今日天氣寒冷及乾燥。部分時間有陽光。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。寒冷天氣警告現正生效。

天文台指，受強烈東北季候風影響，今早華南沿岸地區天氣寒冷。預料一股乾燥的季候風補充會在星期五（27日）抵達華南，週末期間該區普遍晴朗，早上寒冷，日夜溫差較大。而一股清勁的偏東氣流會在下週初至中期影響廣東沿岸，該區雲量增多，氣溫逐漸回升。

天文台展望，未來一兩日雲量增多，早上仍然相當清涼。週末期間天晴乾燥，早上寒冷。根據九天天氣預報，明後兩日（25至26日）早晚有一兩陣微雨，市區氣溫維持在約13至18度。周六（28日）周日（29日）氣溫再度下降，跌至11至17度。周日新界部分地區最低僅7度。

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記者：黃穎津

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