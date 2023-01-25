【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗疑戲假情真　甜蜜做仰臥起坐互相緊抱【有片】

▲ 郭柏妍跟丁子朗被指戲假情真。

A0女神郭柏妍跟丁子朗這對鞋《下流上車族》CP大受歡迎，早前有報導拍兩人假戲真做，更被網民更搜集愛的證據。

於昨日播映的《東張西望》裡， 一眾《下流上車族》演員於「魔鬼教練」關曜儁下操肌，當中郭柏妍與丁子朗這對緋聞情侶自然成為焦點，當中郭柏妍坐於丁丁身上做situp，變相擺出「愛的抱抱」的姿勢，公然晒甜蜜令人懷疑兩人戀情浮面。

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節目開首，視后江美儀向一眾拍檔大派利是，美儀姐似乎特別竉愛女兒「車芊芊」，當中她對郭柏妍說：「呢個我個女，所以我全部都要畀晒佢！」，令眾演員興奮歡呼。

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郭柏妍丁子朗合拍

另外，美儀姐更問及郭柏妍的新年願望，她即說：「練好啲戲，唱好啲歌，去爹地個演唱會。」

之後郭柏妍一路唱歌，一路做運動練氣，關曜儁笑言練夠氣可以出騷，緋聞男友丁子朗即說：「我到時會舉牌。」

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其後《下流上車族》一班演員一起做運動，當中飾演夫婦的郭柏妍及丁子朗被分派一組，郭柏妍更「騎」上丁丁身上做situp。

只見郭柏妍尷尬傻笑，二人完成動作後，眾演員更起哄說：「好sweet，」另外穿上運動服的江美儀跟郭栢妍也露出完美身段。

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疑戲假情真

其實繼《下流上車族》後，丁丁跟郭柏妍近日於另一新劇再演情侶，有指二人戲假情真。

早前網民發現兩人以大地色情侶裝現身港姐鄺美璇婚宴，當日郭柏妍以姊妹團身份出席，惟丁丁跟新娘鄺美璇從沒合作過也沒有共同朋友，令人感覺郭柏妍「攜眷出席」，更與丁丁一起擔任婚禮司儀。

其後丁子朗於社交平台分享當晚的照片，當中他拿著吃了一啖的士多啤梨，對著鏡頭甜笑，另外更寫道：「圖二的士多啤梨被攝影師吃了」，而「攝影師」正是郭柏妍。而郭柏妍也分享當日婚禮花絮，見她不停向鏡頭放電，看似是「男友視覺」的影片。

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經常出雙入對

二人不時孖住現身，於《下流上車族》慶功飯局中，拍照時丁子朗也站在郭柏妍身邊，網民也不禁留言道：「廿四小時全天候跟實」、「死纏爛打坐隔籬」。

同時，丁丁早前分享跟郭柏妍頭上擺出心心的合照，並寫道：「這是被拒絕的姿勢嗎？」，郭柏妍即回：「唔解釋。」，擺明在打情罵俏。