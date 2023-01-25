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【真心換絕情】 車禍昏迷癱瘓妻子不離棄照顧 丈夫死性不改一康復即外遇

親子 11:10 2023/01/25

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熱門 兔年運程 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

真心換絕情！美國一名24歲女子Kate雖發現丈夫有外遇，但當對方發生嚴重車禍陷入昏迷時，仍不離不棄每日悉心照顧，對方終甦醒，惟康復沒多久，又被發現外遇，真心換絕情讓妻子憤而在網上公審丈夫，引起網民熱議。

綜合外媒報道，Kate是一名兩孩媽媽，她近日在TikTok拍片稱，丈夫去年1月發生嚴重車禍，她自責丈夫是在開車時為了回覆她短訊才發生意外，每天以淚洗面，不離不棄照顧陷入昏迷丈夫，豈料某日檢查對方手機，赫然發現大量短訊，才知丈夫一直有外遇。

Kate雖發現殘酷真相，但仍陪在丈夫身邊，幫助他復健，重新學習走路、說話、吃飯等生活技能，沒想到丈夫才剛學會怎樣使用手機又立刻外遇，讓她氣憤表示，「是我教他怎麼用手機的，結果他馬上就用來把妹」。

Kate表示，她因為同情丈夫的身體情況，原本還想原諒對方，可是檢查手機發現對方完全沒有要停止的意思，擺明就是不怕讓她知道，終令她死心，決定申請離婚，丈夫卻反將她她告上法庭，恐怖經歷讓她對婚姻產生恐懼。

短片曝光後引起網民熱議，大批網民紛斥Kate丈夫離譜，「他配不上你」、「還真是死性不改，恭喜你脫離苦海，你值得更好的」。

責任編輯：王明芳

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