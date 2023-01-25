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【貨輪沉沒】香港貨船日韓公海沉沒　12獲救僅1人有意識

社會 11:25 2023/01/25

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香港貨船日本長崎海域沉沒，17人失蹤。

共同社報道，一輛香港註冊貨船「金田」在長崎近海沉沒。案情指，昨日（24日）晚上11時15分左右，在日本長崎縣男女群島以西110公里的海上發出求救信號。船上有22名船員，包括14名中國人和8名緬甸人。

據韓聯社報道，貨船在于當天淩晨3點7分許發出求救信號，海警趕赴現場時該船已經完全沉沒。據共同社報道指，第7管區海上保安總部曾接到該貨輪的衛星電話稱「船已傾斜浸水」。

最新消息指，濟州海警廳正在事故地與日本海上保安廳聯動搜救船員，22名船員中有12人被濟州海警和其他船隻救起，但僅有1人仍有意識。海警亦在事發海域發現3艘空救生筏和2艘空救生艇，並推測獲救的船員很可能被送往日本長崎。

海保和海上自衛隊、韓國海洋警察廳的船隻正在趕往現場。日本政府在首相官邸的危機管理中心設置了情報聯絡室。

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記者：黃穎津

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