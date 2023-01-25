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【好人好事】新春開工收長者金牛大利是惹質疑 的哥公開背後暖心事

親子 11:52 2023/01/25

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熱門 兔年運程 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

有的哥於年初二開工，收長者金牛開工利是。

大年初二，開工大吉日！有的哥因好心接載輪椅長者而收到金牛大利是，並上載到facebook專頁開心share，豈料被網民葡萄，更質疑他的可信性，「三吾識七會封$1000?搵鬼信」。

最新影片推介：

該名的哥，在年初二(23日)下午，於facebook專頁的士司機資訊網Taxi上載了一張背景是錶頭車費161.1元的1千元利是，並留言：「尊貴客人上車係唔同啲，一對恩愛老人家」。

貼文一出，即掀起網民熱議，有網民指的哥收到大利是，「即刻精神晒！」、「兔年行大運」，但也有不少網民葡萄的哥，質疑他的可信性，「會唔會有人信」、「車自己父母就有可能」、「老人家俾錯咗」、「如果係老人家多數係拎錯利是派錯人」、「不如call車加$500，幾分鐘一定有車到！可信性低，又可以話六合彩頭獎都有人中」、「而家香港地仲有幾多會派利是」、「三吾識七會封$1000?搵鬼信」等。

面對眾多網民的質疑，的哥只好公開背後的暖心故事，並指「唔信都冇辦法」，

事緣係咁的，一對老人家坐住輪椅等咗半個鐘都無人停去做，之後我就接截佢哋，九龍紅隧返香港仔，之後佢就話我好好人就俾咗封利是我！

的哥的暖心故事獲網民力撐，表示相信他，「我絕對相信，因為未做過輪椅車司機係唔會明的。輪椅車客人對司機係叫車長，普通車啲客叫你做的士佬」、「其實真係唔出奇，機會低就梗。老人家分分鐘幾個舖位幾層樓收緊租，呢張對佢嚟講真係散紙嚟」、「全世界都唔會信，但我信，因為試過」。

有網民竟指的哥農曆年收咁多利是，應該要加車租，「原來的士司機咁好搵，要加車租了！」、「以後農曆新年要加車租！」、「人人有機會初一初二租車玩幾日」。

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責任編輯︰王明芳

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