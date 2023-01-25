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【失婚名媛】新年遊杜拜失婚繼續富泰　何艷娟三點式晒身材獲激讚

娛樂 13:27 2023/01/25

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熱門 兔年運程 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

何艷娟於杜拜過新年。

2014年香港小姐季軍、曾演出《愛‧回家之開心速遞》的何艷娟，於2018年與比她年長40歲、坐擁30億身家的澳博營運總裁吳志誠閃婚，可是此段「爺孫婚姻」只維持8個月，回復單身的她仍繼續富足生活。

喜愛周遊列國的何艷娟正在杜拜旅遊過過新年，已成功升呢為名媛的她，失婚後依然過著富泰生活。

【愈豪愈愛】前港姐何艷娟離婚後再傳有新對象　疑秘戀百億富豪打得火熱

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何艷娟騷身段

何艷娟近日於IG貼出於杜拜旅遊的美照，昨日（1月24日）更分享一張出水芙蓉照，盡騷弗爆身材，不少網友也大讚性感，其身型更勝選港姐之時，果然keep弗有道。

當中何艷娟說道：「Feels so good to be swimming in the desert. It’s a whole new different experience! 大年初二繼續祝大家笑口常開，兔氣揚眉。」

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參選港姐入行

失婚的何豔娟桃花依然，今次杜拜之旅未知是否有新歡同行，而杜拜旅遊使費較昂貴，一般使費在5萬元左右，而旺季的消費會更貴，足見她離婚後生活未有改變。

現年31歲的何艷娟出身於普通家庭，畢業於香港大學法律系的她，在於2014年參選港姐奪季軍而入行。

離婚之後，何艷娟曾重返《開心速遞》劇組。

在《開心速遞》演龍作蜜

何豔娟幕前演出不算多，最為人所知的是於處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演大龍生（羅樂林）幼女龍作蜜。

個人生活方面，她於2018年，驚爆何艷娟跟比她年長40歲的澳博營運總裁吳志誠結婚，男方座擁至少30億身家，據知二人2014年於澳博中國風晚宴上認識，有指男方對何艷娟一見鍾情，隨即展開熱烈追求，更以鑽石首飾作見面禮。

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【開心速遞】富豪千金龍作蜜罕有回歸《愛回家》　闊太何艷娟雖失婚仍坐擁兩層豪宅

桃花不斷異性緣旺

生長於單親家庭的何艷娟飛上枝頭，社交網站全都是名媛生活嘆世界的照片，惜此段「爺孫戀」很短暫，同年何艷娟於社交網站宣佈二人已和平分手，再見亦是朋友。

年紀尚輕的何艷娟桃花不斷，剛離婚即與已故知名教育家陳樹渠的長子陳燿璋傳緋聞，被傳媒影到在派對中擁吻，不過戀情不久後已經結束。

去年9月又被爆出有新歡，何艷娟轉「口味」戀上外籍銀行家，據指二人戀情開始約半年，早前更結伴到峇里遊山玩水。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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