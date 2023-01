【失婚名媛】新年遊杜拜失婚繼續富泰　何艷娟三點式晒身材獲激讚

▲ 何艷娟於杜拜過新年。

2014年香港小姐季軍、曾演出《愛‧回家之開心速遞》的何艷娟,於2018年與比她年長40歲、坐擁30億身家的澳博營運總裁吳志誠閃婚,可是此段「爺孫婚姻」只維持8個月,回復單身的她仍繼續富足生活。

喜愛周遊列國的何艷娟正在杜拜旅遊過過新年,已成功升呢為名媛的她,失婚後依然過著富泰生活。

何艷娟騷身段

何艷娟近日於IG貼出於杜拜旅遊的美照,昨日(1月24日)更分享一張出水芙蓉照,盡騷弗爆身材,不少網友也大讚性感,其身型更勝選港姐之時,果然keep弗有道。

當中何艷娟說道:「Feels so good to be swimming in the desert. It’s a whole new different experience! 大年初二繼續祝大家笑口常開,兔氣揚眉。」

參選港姐入行

失婚的何豔娟桃花依然,今次杜拜之旅未知是否有新歡同行,而杜拜旅遊使費較昂貴,一般使費在5萬元左右,而旺季的消費會更貴,足見她離婚後生活未有改變。

現年31歲的何艷娟出身於普通家庭,畢業於香港大學法律系的她,在於2014年參選港姐奪季軍而入行。

▲ 離婚之後,何艷娟曾重返《開心速遞》劇組。

在《開心速遞》演龍作蜜

何豔娟幕前演出不算多,最為人所知的是於處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演大龍生(羅樂林)幼女龍作蜜。

個人生活方面,她於2018年,驚爆何艷娟跟比她年長40歲的澳博營運總裁吳志誠結婚,男方座擁至少30億身家,據知二人2014年於澳博中國風晚宴上認識,有指男方對何艷娟一見鍾情,隨即展開熱烈追求,更以鑽石首飾作見面禮。

桃花不斷異性緣旺

生長於單親家庭的何艷娟飛上枝頭,社交網站全都是名媛生活嘆世界的照片,惜此段「爺孫戀」很短暫,同年何艷娟於社交網站宣佈二人已和平分手,再見亦是朋友。

年紀尚輕的何艷娟桃花不斷,剛離婚即與已故知名教育家陳樹渠的長子陳燿璋傳緋聞,被傳媒影到在派對中擁吻,不過戀情不久後已經結束。

去年9月又被爆出有新歡,何艷娟轉「口味」戀上外籍銀行家,據指二人戀情開始約半年,早前更結伴到峇里遊山玩水。

