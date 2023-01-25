【開心速遞】炎明熹客串演《愛‧回家》　Gigi爭取集郵機會與劉丹合照

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》在大年初五（1月26日）播出的一集將有《聲夢傳奇》人氣王炎明熹（Gigi）客串演出。

據知，Gigi在劇中將演回自己，更會在劇引發連串事件。

▲ 炎明熹客串《愛‧回家之開心速遞》演回自己。

《愛‧回家》鐵粉

對於首度獲邀「登陸」《愛‧回家》，Gigi坦言大感興奮，直認由小學已是捧場客：「有追開《愛‧回家》，時間許可，會準時8點鐘喺電視面前觀看，佢哋嘅內容會令到我睇完之後好開心，佢哋每集又會帶出一啲信息，我覺得好生活化。」

她直言稱：「呢個處境劇我係由細睇到大，小學時係《八時入席》，之後再到後尾有唔同系列。」

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炎明熹爭取集郵

Gigi又指，能與劇中角色真正合作，感覺既榮幸又夢幻：「真係不可思議，冇諗過以前甚至依家睇緊嘅劇，會有機會遇到佢哋（劇中角色），雖然有時喺TVB會遇到大家，但唔會真係話傾偈嗰種。」

她續稱，劇中最尊敬角色是丹爺，並爭取機會與對方合照：「我知佢做咗好耐《愛‧回家》。我好開心可以加入呢個大家庭，因為我見到佢哋好似屋企人咁相處，佢哋會互相叫對方阿爸、家姐或者阿妹，然後佢哋亦都好照顧我。」

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送小朋友朱古力

另外，Gigi還大讚劇中道具相當像真：「我覺得有個好得意嘅地方，我一直以為新威龍廣場係一個真嘅廣場，然後Key個名落去，後來我知道原來係一個廠景，係特登搭出嚟，我覺得好神奇，同埋入面啲產品同店名都好得意，同嗰個𨋢真係好真。」

Gigi更透露希望日後能多點拍劇，因為她很喜歡和公司的幕後工作人員相處，皆因很有愛，Gigi說：「我一直好想拍劇，我覺得拍劇好有趣，我好鍾意同工作人員相處，拍劇時真係會經常對到大家，而佢哋真係非常之好，好似屋企人咁，所以我希望儲多啲經驗同能力後再拍劇。」

喜歡挑戰自己的Gigi，更笑言沒有特別想做的角色：「因為咩角色都想做。」說話內容充滿童真的Gigi，笑著訴說拍攝當日遇到兩名相當可愛的小朋友，並很高興對方提出合照要求。

Gigi當時還拿出兩顆朱古力氹小朋友開心，行徑與小朋友一樣可愛，興奮地說：「嗰日誤打誤撞帶咗兩粒朱古力，其實原本我係想試吓個味，因為冇食過，最後我就一人一粒畀佢哋食，啱啱好，Yeah！」



