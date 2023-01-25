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【美食家逝世】香港資深美食家唯靈病逝　享年87歲

社會 13:01 2023/01/25

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香港資深美食家唯靈病逝，享年87歲。（The Culturist 文化者）

香港一代資深美食家、食評人唯靈（William ，原名麥耀堂）昨日病逝，享年87歲。

唯靈生於1936年，爺爺在廣州開公義隆，賣絲綢。「父親一代，是三世祖，食爛船釘。」父親麥玉南開明隆行，做糧油生意，唯靈得到父母愛錫，父親教他品味、食好西，自細有食神。

唯靈叔亦是專欄作家、食評家及公關顧問，先後成為《星島》、《真報》的總編，曾於《英國金融時報》、《信報財經新聞》等設專欄。1985年榮獲由法國拿破侖拔蘭地主辦的商業奇才獎，並於 2005 年成為首位獲中國飯店協會頒發《中國美食家》稱號，著作繁多，包括《唯靈為食》，文字有深厚的古典文學修養。

吃盡天下山珍海味，唯靈也愛下廚，「三杯四味雞」是他的私房菜之一。唯靈也有自己一套心得，他最反對的是吃得奢侈、吃得浪費，他認為食物並無貴賤之分，要緊的是如何加工、如何烹調。 所以他會嚐滿漢全席，也會搜刮隱世大牌檔，考察鑊氣，他絕對是飲食界的活字典。

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責任編輯：黃穎津

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