【新年加價是常識？】外出食飯被收「身體健康」費　網民：開心錢嚟嘅

▲ 網民外出食飯被收「身體健康」費。（「香港飲食好地方」群組圖片）

不少商鋪於農曆新年都會休息數天，讓員工放個長假期，因此新年假期期間要外出「揾食」，都有一定難度。有網民找到新年期間正常營業的餐廳，卻竟被收取「身體健康」費！

該網民於Facebook群組「香港飲食好地方」上載一張由餐廳發出的收據，上面除了有兩項食物的收費外，還有一項索價6元的「身體健康」。發帖網民笑指「新年出街食嘢會自動『加餸』，你夠薑話唔要咩？」。不少網民均留言指新年外出食飯有額外收費通常是慣例，「6蚊已經好少」，又贊賞店家做法「幾有心思」，願意俾多少少，買個好意頭，是「開心錢嚟」。

不過，有網民就認為，新年期間有額外收費很合理，但餐廳應該明碼實價列出，讓消費者選擇是否光顧該餐廳。

新年收多啲唔係問題，最緊要講清楚，門口寫到明，消費者有權選擇幫唔幫襯。

加唔係問題，唔好老屈人比。做生意應該明碼實價寫明，比嘅比得爽，收嘅收得開心。

有網民覺得，過時過節要開開心心，對服務自己的人寬容點，最重要是店家收完錢後會分予新年都要上班的員工，而且用半串魚蛋的價錢就換到新年祝福，「 超值啦！」

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責任編輯：吳穎嵛