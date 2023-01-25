【坪洲開槍案】警員頸部被襲並遭推落樓　感覺生命受威脅連開3槍

▲ 坪洲昨晚發生開槍案，警方交代案情。（黃傑偉攝）

坪洲昨晚（24日）發生開槍案。有警員昨晚在坪洲永安街一間食肆處理噪音投訴時，被一名菲籍男子襲擊，期間該名警員連開3槍制伏菲籍男，目前中槍男子情況危殆。警方交代案情指，昨夜8時許在發生事件單位接報有噪音，昨夜10時許再收到投訴，2名警員到上址調查，該單位門口有一名男子向警員頸部施襲，並將警員推落樓，該名男子更繼續在街上追打警員。詳情即看：【下一頁】

水警總區刑事部署理警司歐陽基指，涉案男子身型魁梧，身高約1.8米，行為凶殘。受傷警員被襲後頸部有血印，他在被持續施襲、生命受到威脅、害怕身體受嚴重傷害、以及警告無效的情況下向男子開3槍。

他又指，涉案單位內有4男4女正在開燒烤聚會，有3人住在上址，其餘為他們的友人。警員聞到施襲者身上有酒氣，現場有空酒瓶，懷疑他受酒精影響。另有一名男子涉襲警及阻差辦公被捕。

歐陽基表示，涉案警員案發時根據警隊使用武力的守則，就施襲者的對抗程度及其生命受威脅程度作出反應。警隊初步調查認為，該警員當時有可能受嚴重傷害，使用槍械是合理決定。警方補充，該名警員加入警隊超過35年，在他35年警務工作中，未曾試過於執行職務期間開槍。

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記者：黃穎津、吳穎嵛、黃傑偉