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【親子好去處】新春打卡豈只林村許願樹 　尋大埔2個隱世景點【內附詳情】

休閒消費 14:01 2023/01/25

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大埔林林許願廣場。（攝影：cmmmik）

位於大埔村村的許願樹，過去幾年因為疫情，一度停止對放開放，至今年農曆新年「香港許願節2023」終於回歸復辦，在過去幾日新春長期，不少遊人特地再訪參加林村的傳統節慶活動，而活動將一直舉行至初十五（2月5日），大家要把握時間前往。

林村的許願廣場的節慶活動，每年都吸引大批市民慕名前往，因為這是一項極具本地特色的傳統節慶活動，遊人可在許願樹前拋寶牒、放蓮花燈祈福和攤位遊戲等，雖然現時的許願樹已非昔日的真樹，但不減大家的熱情，成為指定的新春活動。

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許願樹以外景點

除了林村的許願樹，其實周遭也有不少打卡靚位，另外於林錦公路段的森林咖啡（Forest Cafe），同樣是近年文青最愛到訪的避世景點，不少網民都指必試該店的手沖咖啡及芝士蛋糕，大家去於許願樹可以考慮一遊。

植物園Botanic Union（取自facebook）

另外，位於村村較寮下的植物園Botanic Union，佔地3萬呎的這個植物園，一向被喻為城市隱世之境，可是因植物園至初十五（2月5日）才會開業，新春期間就未能到訪。

因此可考慮到同於林村附近的嘉道理農場暨植物園，園區面積佔地148公頃，一年四季都有不同的花卉欣賞，亦屬新春賞花熱點。

交通安排：

為配合「香港許願節2023」，九巴由即日至2月5日63R特別專線行駛大埔墟港鐵站、大埔超級城、港鐵太和站直達林村許願廣場。

時間：上午8時30分至下午6時30分 

記者：區家歷

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