【情人節2023】4大高級酒店情人節Staycation 最平每晚$2,400起包晚餐+自助早餐【內附連結】

▲ 香港萬麗海景酒店(酒店提供)

農曆新年過後便是情人節，各酒店已推出多款Staycation住宿，讓情侶們可以享受一個浪漫的節日。

1. 香港富麗敦海洋公園酒店

酒店今年推出的「情人節浪漫住宿體驗」，讓情侶展開浪漫甜蜜的奢華海畔度假之旅。愛侶們可分享精緻的富麗敦手工朱古力禮盒，一起在星耀廳享用豐盛的雙人自助晚餐及雙人早餐，並以一對富麗敦熊貓毛公仔紀念共度的溫馨時光。

「情人節浪漫住宿體驗」房價為每房每晚$2,980 起（另加一），有效期為即日起至2月14日，適用於2月12日至14日期間入住的預訂。



另外亦可選擇「慶典住宿體驗」，由即日起至2月28日期間入住，價錢為每房每晚$2,864 起（另加一），包括每日雙人早餐、豐盛的雙人自助晚餐以及意大利芝士蛋糕一個和紅酒一瓶，讓客人於客房內享用等。



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▲ 香港富麗敦海洋公園酒店

2. 香港萬麗海景酒店

酒店推出萬麗醉心之夜住宿套餐，情侶們可入住坐擁壯麗維多利亞港景色的海景客房(視乎供應定可否升級)，並可於酒店的Mirage Bar & Restaurant享用4道菜晚宴。翌日早上到萬麗咖啡室樂享豐盛雙人自助早餐，為浪漫出走畫上甜蜜句號。



住宿套餐於2023年2月11至18日供應，價錢為每晚$2,400起，須提前3天預訂。



預訂

電話： 2802 8888

▲ 香港萬麗海景酒店(酒店提供)

3. 香港JW萬豪酒店

酒店的經典浪漫住宿假期，包括可於雅緻舒適的客房中舉杯慶祝，沉浸在微醺浪漫之中，並以海鮮晚宴令假期更添圓滿。最後愛侶們更可於Vonique 享受美容護理服務，煥發身心。

住宿體驗包括：

• 入住豪華海景客房或套房

• 12株高貴經典玫瑰鮮花束

• 情人節限定房內迎賓禮遇，包括香檳一瓶及精緻情人節心型蛋糕一個

• 房內泡泡浴體驗（套房限定）

• 入住當晚品嚐魚吧情人節主題四道菜燭光晚餐（兩位用）

• JW 咖啡室自助早餐兩位

• 免費獲贈Vonique 禮品卡兩張，每張可在位於銅鑼灣登龍街1號3樓的Vonique Beauty Salon兌換價值港幣1,680元的90分鐘 Aquapure Rejuvenation Facial Care 服務

情人節住宿假期由2月10日至14日期間入住，每房每晚由$4,900 起(另加一)，須於7天前預訂。

查詢：2810 8366

▲ 香港JW萬豪酒店(酒店提供)

4. 奕居

位於金鐘的奕居，每間客房均備有如水療般的廣闊浴室，坐擁翠綠山景、城市美景或廣闊海景，石灰岩包裹的寬闊浴缸可讓兩人使用。居舍慶典住宿優惠包括 Salisterra 或The Continental 的3道菜式晚餐、 Maxi Bar 內自選餐酒一支、及 Salisterra 雙人早餐套餐。2月14日將升級享用情人節晚餐。

Studio 70 每房每晚港幣$5,200起(另加一)，奕居套房每房每晚港幣$6,900起(另加一)，有效期為2月8日至3月18日。



查詢：3968 1111

▲ 奕居

記者：招美寶