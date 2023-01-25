【星二代】鄧梓峰28歲大女有樣有身材有學歷 曬三點式泳衣騷長腿性感惹火

▲ 鄧梓峰大女Natalie愈大愈靚女，有樣有身材仲有學歷。

金牌司儀鄧梓峰(十郎)，出生於名門，爸爸從商經營航運生意，有傳身家高達20億。他育有2子2女，4名子女均是畢業於他的母校美國波士頓大學，28歲大女鄧瓊芝（Natalie）長得亭亭玉立，愈大愈靚女，樣貌有幾分像鍾嘉欣，Natalie曾在香港和美國生活，性格「鬼妹仔」，更因涉足模特兒及攝影師的工作，擺甫士一流，不時都會在個人instagram大方分享性感惹火照，三點式泳衣盡騷美好身段，為冬天升溫。

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Natalie遺傳了爸爸的高䠷修長身形，07年大學畢業後，便開始從事攝影師的工作，更會間中擔任模特兒，她有樣有身材有學歷，仲識得打扮，早前她獲邀出席品牌「秀李」活動，現場有超過50位年輕模特兒，Natalie穿上貼身連身短裙，大騷長腿，比一眾外籍模特兒更加搶眼，她曾接受訪問時表示，自己很喜歡攝影，但屋企人之中只影過爸爸，

自己平日影人、影時裝和影裝修比較多，亦有影自己，但屋企人中只影過爹哋鄧梓峰，因為佢好鍾意畀人影。

Natalie有條件入娛樂圈，卻寧願為興趣當攝影師，鄧梓峰曾接受訪問時表示，大讚女兒好投入自己一手一腳去影相，見到女兒受不同大品牌邀請攝影，作為爸爸的他，感到好開心！

一門五傑美國波士頓大學畢業

鄧梓峰育兒思想開放，寧願捨棄香港的傳統名校，讓4子女入讀國際學校，不受功課讀書壓力影響，可以用更多的時間去探索世界，

而4個子女均是美國波士頓大學畢業，而該大學也是鄧梓峰的母校，可以說是一門五傑。

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注重閱讀及語言能力

鄧梓峰育兒方向重視子女的探索精神及自信心，及與家人的溝通，反而成績其次，一有時間就會一家人去旅行，由他作自駕遊，增進一家人之間的感情。

而性格隨和的他，都不限制子女的選擇，任由他們自由發揮，從而建立他們的獨立能力及自信心。

在他的育兒方針下，大女成為著名時裝雜誌的攝影師，兩個兒子分別讀電腦遊戲設計及金融，4子女均長大成人，但因疫情影響下找工作不易，鄧梓峰就鼓勵他們做些Part time，早前更設計過太陽眼鏡在網上銷售，及做一些遙距finance投資，都能賺到錢自力更生。

鄧梓峰曾在訪問中表示很注重閱讀，子女小時候逛書店已成為他們一家的親子活動，每次去到書店，都會讓子女挑選自己喜歡的讀物，不會為他們選擇，讓孩子愛上閱讀，有時孩子連書中的插圖也感興趣，常常會模仿那些插圖繪畫，連創作力也提升了。

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責任編輯︰王明芳