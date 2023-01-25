【童年回憶】教大推「課堂外的學生歲月」展覽　展出多項童年玩具重現百年歷史

▲ 教大推「課堂外的學生歲月」展覽，展出多項童年玩具重現百年歷史。（教大提供）

「西瓜波」、「公仔紙」、「橡筋繩」和「彈波子」等玩具相信是不少人的童年回憶。置身香港教育大學香港教育博物館與香港課外活動主任協會共同籌辦的「課堂外的學生歲月」展覽，回味不同年代的課餘時光，重拾青蔥歲月。展覽免費入場，團體可預約免費導賞。

開放時間︰ 星期一至星期日，上午10時至下午5時（公眾假期休館）

地點︰教大大埔校園D1座平台 香港教育博物館

展覽分成多個主題，包括「歲月留痕：香港課外活動沿革」、「全人發展：課外活動多采多姿」、「教室以外：經歷難忘情誼」及「手作玩物：創意玩樂無間結合」等，呈現香港課外活動過去百年的歷史與演進。

展覽獲逾40所學校及團體的鼎力支持，共展出近200張珍貴圖片和藏品。無論是五、六十年代的童軍訓練、武術鍛鍊、戲劇、音樂，以至較近期的校際問答比賽和海外交流都有涵蓋。多項珍貴展品亦揭示了一眾名人鮮為人知的故事：例如全國人大前常委范徐麗泰原來曾以自製竹笛於音樂節取得冠軍；戲劇大師「King Sir」鍾景輝在約70年前，已經在校際比賽嶄露頭角；還有已故「山狗校長」盧光輝曾經使用過的球棒和手套，他當年創立本港首支華人少棒隊「沙燕隊」的事蹟，更被改編成熱血棒球電影《點五步》。

博物館團隊亦特意加入擴增實境（AR）互動元素，讓參觀人士隨意探索學校大型活動，近大門位置又設置了一部「足毽扭蛋機」，讓參觀展覽的大人和小朋友即場自製足毽留念。

身兼教大學術及首席副校長和教育承傳計劃顧問委員會主席的李子建表示，課外活動是學習體驗的重要元素，在學生的成長路上，扮演不可或缺的角色。他期望透過是次展覽，整合不同年代課外活動的發展脈絡，引領大家反思課外活動的意義。

教大圖書館館長鄭保瑛則提到在時代巨輪下，課外活動於過去一世紀的演變。他指以往香港社會物質條件比較匱乏，一個毽子、一副棋子，以至一張白紙，都足以令學生樂上半天；隨著科技發展日新月異，現今的課餘活動已趨向多元，有學校甚至會購置飛行模擬器供學生使用，寓學習於遊戲。

香港教育博物館館長鄧穎瑜指出，籌劃展覽的構思是展現課外活動的多姿多彩，並透過互動拉近展品與參觀者的距離。她期望展覽能夠喚起跨越世代的回憶與共鳴，讓公眾更了解課外活動在教育的定位及發展。

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記者：黃穎津