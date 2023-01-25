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【美人暴瘦】李嘉欣去年初入ICU稱「執番條命」　大美人再消瘦賀年照現「樹根手」

娛樂 16:28 2023/01/25

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李嘉欣玉手現青筋，嚇親網民！

52歲的「大美人」李嘉欣（Michele）今年年初於社交平台自爆入院，更嚴重到要入住ICU。而在昨日（1月24日）年初三，李嘉欣跟往年一樣分享家庭照或靚相，與一眾網民拜年，不過今年李嘉欣貼出的相片，打扮比往年密實得多。

今年李嘉欣分享兩張跟老公許晉亨的合照，當中嘉欣更撓著老公手臂，她更留言道：「祝大家⁣鴻🐇大展、⁣揚眉🐇氣、⁣前🐇似錦、⁣🐇來運轉！⁣最重要身心健康，⁣平安喜樂！⁣⁣」

【星二代】李嘉欣+許晉亨+Jayden罕有同框現身活動　大美人11歲兒子具老細款霸氣入馬場

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與吳佩慈撞樣

當中李嘉欣有兩個造型，其中一個是以紫色長身背心配長褲，另一造型是以淺粉色連身裙配白色毛毛背心，再襯上一對長靴。不過網民發現李嘉欣的一雙手青筋暴現，似乎比之前更瘦，難忘有網民著她多吃一點，亦令人擔心大美人的健康！

另外李嘉欣五官輪廓比前更精緻，有網民更指她跟吳佩慈撞樣。

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兒子打扮成熟

可是大美人似再消瘦，反之其愛兒的身型比前圓潤Jayden，早前李嘉欣一家三口現身馬場，相中所見，穿上西裝的Jayden不但打扮成熟穩重，更明顯凸腩。

52歲的李嘉欣於去年1月中於社交平台透露入ICU，並上載臥病在床的照片，從相中所見，李嘉欣吸著氧氣的她臉色十分蒼白。

當時嘉欣以「執返條命」來形容自己的情況，她表示某日凌晨，她忽然感到心跳加速，高達每分鐘跳160下，同時呼吸困難，而且腳步不穩，於是即聯絡相熟醫生：「結果醫生要我立即到醫院，抵達醫院後，立即被送入ICU搶救。」

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尚幸當時李嘉欣全程保持清醒，她憶述：「醫生還告訴我，如果我再遲點搶救，『呢個世界差少少就無咗李嘉欣』。」

在ICU搶救了48小時後，李嘉欣終於走出鬼門關，她稱：「人的身體就是這樣，一個器官影響一個器官，今次血壓急降，令肝臟、腎臟、心臟、肺等各個重要器官都受影響。」

最後，大美人苦口婆心稱：「將這件事告訴大家，因為好想提醒所有人，一定要好好愛護自己的身體，關心自己的身體，沒有任何東西比健康重要，活著就是勝利，遇到任何事都要保持正能量，祝願大家身體健康。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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