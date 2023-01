【問鼎奧斯卡】外媒讚59歲楊紫瓊紅地氈高手　一文盡看奇異女俠27年時裝擔當進化之路【內附多圖】

▲ 素有「紅地氈高手」美譽之稱的楊紫瓊,偶有失手的時候,不過在她手上都是戴著Richard Mille手錶。(圖片:法新社)

今年是楊紫瓊一年,由金球獎開始(11/1)先拔頭籌,憑叫好叫座電影《奇異女俠玩救宇宙(Everything Everywhere All At Once)》獲得最佳女主角(音樂/ 喜劇組)殊榮,最新鮮滾熱辣的,是入圍奧斯卡最佳女主角提名!除了是她首次角逐金像獎影后,也是首位華人問鼎奧斯卡最佳女主角。

這位來自馬來西亞的怡保姑娘,1983年獲得「馬來西亞小姐」冠軍,1984年因周潤發拍廣告片之名而踏入香港演藝圈,影壇處女作是《貓頭鷹與小飛象》。說到蜚聲國際踏上國際影壇紅地氈,要數到2000年上映的《臥虎藏龍》。導演李安帶一眾演員出席首映禮,從此令她的成為紅地氈常客。

楊紫瓊每次都悉心打扮,其差不多0失手更被外媒稱為紅地氈高手。就連法國名牌愛馬仕更曾以她的姓氏來推出名叫Yeoh Bag的手袋;2011年,錶牌Richard Mille更與她合作,推出RM51-01 楊紫瓊陀飛輪腕錶。

近年,她轉攻高級訂製服(Haute Couture),超好友的品牌有Armani Prive和 Elie Saab。去年獲邀出席全球時尚界大事Met Gala,一襲Prabal Gurung湖水綠晚裝配日本珠寶品牌Tasaki的頸鏈,以58歲之齡成為全場焦點!

記者:黃鑑江