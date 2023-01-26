【問鼎奧斯卡】外媒讚59歲楊紫瓊紅地氈高手　一文盡看奇異女俠27年時裝擔當進化之路【內附多圖】

▲ 素有「紅地氈高手」美譽之稱的楊紫瓊，偶有失手的時候，不過在她手上都是戴著Richard Mille手錶。（圖片：法新社）

今年是楊紫瓊一年，由金球獎開始（11/1）先拔頭籌，憑叫好叫座電影《奇異女俠玩救宇宙（Everything Everywhere All At Once）》獲得最佳女主角（音樂/ 喜劇組）殊榮，最新鮮滾熱辣的，是入圍奧斯卡最佳女主角提名！除了是她首次角逐金像獎影后，也是首位華人問鼎奧斯卡最佳女主角。

這位來自馬來西亞的怡保姑娘，1983年獲得「馬來西亞小姐」冠軍，1984年因周潤發拍廣告片之名而踏入香港演藝圈，影壇處女作是《貓頭鷹與小飛象》。說到蜚聲國際踏上國際影壇紅地氈，要數到2000年上映的《臥虎藏龍》。導演李安帶一眾演員出席首映禮，從此令她的成為紅地氈常客。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

楊紫瓊每次都悉心打扮，其差不多０失手更被外媒稱為紅地氈高手。就連法國名牌愛馬仕更曾以她的姓氏來推出名叫Yeoh Bag的手袋；2011年，錶牌Richard Mille更與她合作，推出RM51-01 楊紫瓊陀飛輪腕錶。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

近年，她轉攻高級訂製服（Haute Couture），超好友的品牌有Armani Prive和 Elie Saab。去年獲邀出席全球時尚界大事Met Gala，一襲Prabal Gurung湖水綠晚裝配日本珠寶品牌Tasaki的頸鏈，以58歲之齡成為全場焦點！

記者：黃鑑江