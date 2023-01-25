【人工智能】今年上半年將推初中人工智能課程　內容涵蓋AI基礎概念及虛擬現實等

▲ 教育局首席助理秘書長（課程支援）謝婉貞。（政府新聞網）

2022年《施政報告》提出普及STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）學習，教育局今年上半年度將陸續推出初中人工智能課程單元，供學校在2024至25學年前採用。

課程單元內容涵蓋人工智能的基礎概念、倫理、計算機視覺、電腦語音和虛擬現實、機器人及人工智能對社會的影響等。中一至中三各級將分別加入6至7課節、每節35分鐘。

小學方面，教育局同時發展高小增潤編程教育課程單元，內容涵蓋計算思維的基本概念，包括算法、圖像化和自動化，教導學生編程技巧，並應用在日常生活，例如設計智能家居，藉此培養計算思維，提高他們解決問題的能力。

教育局首席助理秘書長（課程支援）謝婉貞表示，該單元可更全面、更有系統地推動學習人工智能。她希望單元推出後，學生會了解創新科技對改善日常生活、推動社會和經濟發展的作用。

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記者：黃穎津