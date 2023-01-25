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【財案2023】民建聯促派消費券協助疫後復常　經民聯盧偉國指派消費券能提振市道

政治 16:13 2023/01/25

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多名民建聯成員趁年初四，到政府總部表達對預算案期望。(圖片由民建聯提供)

新一份《財政預算案》下月發表，多名民建聯成員趁大年初四，到政府總部表達對預算案期望，包括派發不少於5000元電子消費券、向旅遊業界提供復業支援津貼、延長電費補貼等。經民聯主席盧偉國出席活動後指，派發消費券對提振市道有積極作用。

今日是年初四，多名民建聯成員今早到政府總部，表達對《財政預算案》期望。民建聯立法會議員顏汶羽表示，早前與財政司司長陳茂波會面時，要求派發不少於5000元的消費券。他解釋，消費券是協助香港疫後經濟復常的重要措施，能夠刺激香港經濟、增加消費，「從而令香港生產總值有所增長、帶動就業。」

民建聯又建議，政府向旅遊運輸業界提供「復業資助額」，包括資助初期營運資金及通關前車輛維修支援；將子女免稅額由目前 120,000 元提高至 132,000 元，與個人基本免稅額看齊；政府需進一步延長電費補貼計劃及電費紓緩計劃，同時把二者的補貼金額提高至每個電力住宅用戶戶口每月可享有的補貼金額，由目前合共130元增至180元，並在計劃到期之後再延續多一年。 

另外，經民聯今日舉行花車巡遊團拜，多名成員參與，盧偉國和經民聯青委會顧問趙式浩更扮演財神，大派朱古力金幣「利是」。盧偉國見記者指，新年願望是再派一萬元消費券，促請陳茂波再派消費券刺激經濟。他認為，消費券對本港市道有很積極的乘數效應，「無論是一萬還是幾千」，市民用在市面上消費，對提振市道有積極作用。

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責任編輯：區綽彥

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