【財案2023】邵家輝倡派最後一期消費券　江玉歡形容是「左袋去右袋」

▲ 批發及零售界立法會議員邵家輝建議，政府可派發最後一期消費券。（資料圖片）

《財政預算案》下月22日發表。自由黨主席、批發及零售界立法會議員邵家輝認為，通關後旅客難回疫前水平，建議政府在上半年派發最後一期消費券。選委界立法會議員江玉歡則形容，派發消費券如「左袋去右袋」，認為香港現時需要外來資金，建議集中協助基層、中產家庭等。

邵家輝接受電台訪問時形容，今年農曆新年氣氛較去年好，尖沙咀開始看到內地旅客，名店外亦出現人龍。至於內地旅客能否回復疫情前消費水平？邵家輝稱有待觀察，但認為「縱使國內14億人未必個個都好好環境，只要1%好好環境，過嚟香港幫襯，我相信香港都掂嘅。」

邵家輝建議，上半年派發消費券帶動經濟，因旅客上半年未必可即時來港，消費券可帶動本港經濟，待下半年旅客增加，相信可「自己靠自己」，至於消費券金額，他稱，無論3000元、5000元或1萬元都接受，由財政司司長根據財政狀況定奪。

同樣支持在上半年派發消費券的還有選委界立法會議員陳沛良，他估計經濟復甦會滯後，若派發最後一期5000元消費券，可提升市民對經濟和消費的信心，而政府財政儲備足以承擔。陳沛良又促政府趁機檢討本港稅基狹窄的問題，要訂立稅改藍圖，擴闊稅基，建議考慮增設消費稅及增值稅。

▲ 選委界立法會議員江玉歡形容，派發消費券有如「左袋去右袋」，對派發有所保留。（資料圖片）

接受同一節目訪問的江玉歡則認為，若全民再派一萬元消費券，對財政狀況構成影響，又認為，派消費券只是「左袋去右袋」，認為香港現時需要外來資金，政府目前最重要是吸引旅客來港帶動經濟，江玉歡建議，政府應資助居於不適切居所的單身人士，向他們派發約2,000至3,000元房屋券。

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責任編輯：關景騰