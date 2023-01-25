【新冠疫情】梁子超：假期後檢測量和入院數字可能會增加

▲ (資料圖片)

呼吸系統專科醫生梁子超表示，近幾日是農曆新年假期，檢測一定減少，整體疫情是下降趨勢，不過下降的趨勢減慢，料假期後檢測量和入院數字可能會增加。梁子超表示，接種3針的80歲以上長者死亡率較去年3月時上升，長者有免疫衰減的情況，須繼續處理院舍長者的加強針和感染控制情況。



梁子超在電台節目表示，目前餘下的防疫措施需要逐個放寬，最重要有序，小心推進。外防輸入方面，內地與本港的跨境核酸檢測可以盡早停止，因為內地疫情已經過了高位，避免不必要的檢測影響整體經濟民生。梁子超表示，學校檢測成本相當重，但小朋友接種率不是很好，要從中學、小學和幼稚園逐步放寬，同時盡力推高一老一幼接種率。

至於口罩令方面，梁子超說室外有短距離傳播風險，尤其新春活動有大量人聚集，最好等這兩個星期的活動結束後，才考慮放寬室外口罩令。室內口罩令則要待其他措施放寬後，沒有出現大型反彈，尤其過了寒冬入院高峰期結束再做，會比較安全。

本港於今月30日將放寬確診隔離令，以快測確診的市民無需再呈報確診個案至衛生署。梁子超表示，核酸檢測及醫療機構的數字亦可以作為模型作估算疫情，如檢測點的個案及陽性比例亦下降，無需要太擔心。

對於美國食品和藥物管理局建議每年接種一劑新冠疫苗，梁子超說大部分人可考慮每年冬季前接種一劑疫苗，防止發生嚴重病和保障醫療系統，但長者尤其是院舍的院友，免疫衰減比較快，可能每半年要接種加強針。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋





