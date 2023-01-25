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【訪澳旅客】年初三逾3萬港人到澳門度歲　當地多項新春活動持續吸客

社會 16:32 2023/01/25

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年初三逾3萬港人到澳門度歲。（資料圖片）

澳門政府新聞局表示，昨日（24日）訪澳旅客破9萬人次，超越大年初二（23日）入境人次，當中香港旅客錄得32,210人次，再達疫情以來新高峰。除夕（21日）至初三（24日）期間，澳門共錄得244,664入境旅客人次，香港旅客日均人次升幅巨大，達2,541.7%。

「兔躍盛世 歡樂春節2023年農曆新年花車匯演」昨日開幕，直播觀看人次共超過1,850萬人次。現場觀眾席爆滿，花車巡遊路線亦有大批居民及旅客觀看。第二場花車巡遊將於年初七（28日）移師北區舉行，延伸喜慶氣氛。

除花車及煙花匯演外，澳門旅遊局亦舉辦了爆竹煙花燃放活動、賀歲康體活動、戶外音樂會，以及今年首辦的「新馬路任我行」。六大綜合度假休閒企業將舉行音樂會，旅遊業界及民間團體也舉辦慶祝活動，全城盡展「旅遊＋」活力，與居民及旅客共迎新春佳節，吸引更多旅客來澳度新歲及消費，促進旅遊經濟復甦。

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記者：吳穎嵛

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