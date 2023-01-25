【封利是】夫妻經濟困難 老爺奶奶口不對心金額少即發難

▲ 有人妻上網嘲諷老爺奶奶口不對心，指兩老口裡說「沒關係！」，但一聽見新年只可以包$300利是俾佢哋，即發難。

利利是是，收利是真的是一點心意嗎？有台灣人妻日前在網上發文，分享多年前的一個笑話，她指老爺奶奶口不對心，他倆夫妻當年陷經濟困難，兩老口講：「沒關係啦！利是只是過年的一個紅而已，不一定要多少錢！」，但一知道金額只得300元即發難，「養兒子這麼大300元你敢說出口喔！」

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該名人妻日前在facebook專頁「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，因臨近農曆新年，突然想起幾年前的一個笑話，

幾年前我們日子非常不好過，真的沒什麼錢，我們自己都快吃土了，所以老公跟婆婆說，今年比較沒錢，怕沒辦法包很多…

老爺奶奶聽到後，表面上很體諒，還說：「沒關係！紅包只是過年的一個紅而已，不一定要多少錢」，豈料，當人夫告訴兩老只能包1200台幣(約300元港元)，老爺即發難，

公公氣的跳腳，說養兒子這麼大1200台幣(約300港元)，你敢說出口喔！

老爺發難，他兩夫妻只好硬著頭皮湊出來，人妻更忍不住嘲諷老爺，「說好的紅呢，錢多少才是重點吧！」

貼文一出，即掀起網民熱議，只兩老情緒勒索，「這樣的公婆情緒勒索，不景氣，有包就好了，還嫌」、「這種公公婆婆或是爸爸媽媽都讓人很討厭。」、「沒人逼你生，要生本來就要養哦，沒生也要為自己養老負責，那生了也是一樣，少把養自己的責任壓力推給小孩」、

「你才知道！口頭說說，你聽聽就好，錢多少才是重點⋯⋯」有網民建議樓主每月儲起少少，新年就可以封大封啲，「平常每個月就要存紅包基金，一個月1000(約250元港幣)，年底就有12000(3000元港幣)可以包了。」

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責任編輯︰王明芳