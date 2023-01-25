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【坪洲開槍案】開槍後片段曝光　開槍警：「見到我叉住我條頸，我無辦法就即刻攞槍」

社會 18:52 2023/01/25

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中槍菲漢倒卧地上。(互聯網)

坪洲昨晚(24日)發生警員開槍案，43歲菲律賓籍男子涉嫌以手襲擊警員頸部，被警員連開3槍，目前情況危殆。網上流傳菲漢中槍後的影片，當中有疑是菲漢的朋友跪地向警員求情，而開槍的警員亦有向其他警員講述事發過程。

片段首先見到一名綠亡男子跪在地上，拱手向警員表示「唔好意思，無事無事」，疑似是求情，未幾獲准綠衫男上前靠近中槍菲漢。然後一名疑是開槍的警員向其他在場的警員講述，「叉住我的頸我追到地下，我走他還追著我，一見到我又叉著我條頸，我沒有辦法，只能攞槍」，同時作出拔槍動作。

警方今午交代案情指，事發時2名警員到涉事單位處理噪音問題，一名1.8米高的菲律賓籍男子疑受酒精影響，持續襲擊其中一名警員，包括用手大力捉警員頸部後推跌警員，警員當時生命受威脅及有機會嚴重受傷，警告無效下開3槍。警方稱涉事菲籍男子當時較為兇暴，認為在場警員「使用槍械係應該」。

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罪案 菲律賓

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