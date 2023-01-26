【靚太安樂窩】獨居大埔村屋鋪天蓋地擺放珍藏品　黑膠收藏家:紀錄人生，拒絕斷捨離

▲ 今集《靚太安樂窩》和大家開箱黑膠收藏家Anthony如博物館一樣的家。

「我不會斷捨離，因為每件收藏都充滿人生經歷。亦知道儲存物太多，離世後要麻煩身邊人執手尾。正因如此，我更加要繼續健康地生存下去。」黑膠收藏家Anthony手持珍藏物，以堅定的眼神和語氣向鏡頭直言自己的心底話。

▲ Anthony表示，當喜歡一件事物到極致時，就等同頭上帽子的字體一樣「No Music No Life」，是生活的一部份。(湛斯雅攝)

每個人或多或少都有特別偏愛的東西，可以是一個人、一種行為，甚至物品。當喜愛程度達至極致級別時，就會成為生活的一部份。今集《靚太安樂窩》和大家參觀資深樂評人兼黑膠收藏家張一明(Anthony) 3層高的村屋，由地下走到天台逐一探索他悉心打理的小天地，了解他踏上收藏家的心路歷程。

深受哥哥熏陶 從小接觸日本文化

▲ 在哥哥影響下，Anthony自小已接觸日本漫畫、動畫及音樂。圖為兩兄弟與新世紀福音戰士導演庵野秀明的合照。(湛斯雅攝)

和哥哥感情深厚的Anthony，幼稚園時期已「掹衫尾」經常出入書報攤，閱讀日本原裝漫畫的中文版翻譯本。到小學四、五年級的時候，到日本書書店「打書釘」更是兩兄弟每個星期的指定娛樂活動。直到中學時期，Anthony才認真地學習保養書籍及接觸不同類型的音樂，同時收集黑膠唱片、CD等。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

問及「最瘋狂的收集時期」，Anthony就指大學時期是「開始100%地全情投入及接觸」。他笑言自己曾幫雜誌社寫樂評，將兼職賺回來的錢，全都用於購買唱片、鐳射影片上。大學畢業後，第一份工作和音樂、電影及漫畫有關，加上經常前往外國做採訪，逐漸涉獵外國電影及音樂範疇。

我會比較喜歡儲存一些可以歷久常新的電影或音樂作品。而在儲物過程中，你可以摸索得到自己喜歡甚麼東西，所以我不是所有種類都會收藏。

獨居3層村屋 珍藏品鋪天蓋地

▲ Anthony笑指，2/F的房間是擺放最多珍藏品的位置。該數量佔當時舊屋其中一層，約700呎的面積。(湛斯雅攝)

隨著收藏品的數量越來越多，大概在1年前Anthony就決定搬入大埔一幢約過千呎的村屋。除了希望完整地保留每個系列的作品外，亦想盡力給收藏品一個家。

我不是炒家，我沒有粗略估計有幾多隻CD。但有個理想，縱然知道是妄想，就是自己收藏最寶貴的，像設立一個博物館一樣，和人分享。而不是一個系列被不同人購買後，變成左一塊右一塊的碎片。

G/F

由玄關位置開始，擺放著Anthony日常使用的特別版鴨舌帽、手袋、太陽眼鏡、日本及香港雜誌等。連接著2樓的樓梯，則擺放英文黑膠唱片櫃。

2樓

客廳外，則是電影音樂專櫃，存放電影黑膠唱片、CD、聲帶及電影紀念品等。而客廳主要擺放較有紀念價值的海報、4K電視、音響系統、錄音帶及黑膠唱片等。儲物房內，擺放7個櫃，主要存放有外國導演、演員簽名的DVD、玩具模型、黑膠套裝及藍光碟收藏。連接著3樓的樓梯，擺放日本、香港粵語流行曲及古典音樂黑膠唱片。

3/F

分別設有書房、主人房及衣帽間。第一間房間原是客房，現在變成狗狗的房間，擺放絕版、較珍貴的日本漫畫及畫集。主人房擺放極為珍貴的黑膠唱片、外國導演親筆簽名的藍光碟和DVD，及最愛的模型玩具。而衣帽間存放不少服飾收藏，走廊位置則擺放日本漫畫及日本CD。

閣樓至天台

▲ CD歌庫。(湛斯雅攝)

擺放中文歌手及英文語言的CD歌庫。

收藏品紀錄人生際遇 拒絕斷捨離

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

家中有數之不盡的唱片，就連做搬運公司的朋友亦曾向Anthony表示震驚「他工作了十多年，未見有人這麼誇張。他指我擁有物品的數量，等同5個3人家庭這麼多」。縱使如此，但Anthony從未想過斷捨離。皆因每件收藏品背後，除了包含難忘的採訪經歷外，亦是生存動力。

7年前哥哥突然離世，處理大量遺物絕非易事。又眼見身邊的收藏家朋友相繼離世，遺物需交由家人轉贈或捐贈，不想麻煩別人。正因為我的收藏物太多，更要健康地生存，直到毫無自我照顧能力，自己有能力就盡量自己處理。

▲ 每件珍藏背後，記錄著Anthony人生故事及經歷。(湛斯雅攝)

由幼稚園時期，到投身社會工作，都離不開唱片、音樂及電影。Anthony感恩表示一直以來，在機緣合巧下有極多機會去接觸作家及收集珍藏品，而他亦十分珍惜所擁有的一切。更重要的是他享受收集的過程，滿意收藏的成果。

我喜歡有系統地將物品分類，收拾過程是一種樂趣。而這個年代，生活有多艱辛都好，回到家中，慢慢地重溫及欣賞珍藏，都能幫助自己活下去。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：張懿慧