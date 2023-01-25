【8千萬金多寶】六合彩明晚攪珠　馬會「貼士」2個號碼常出現

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六合彩新春金多寶攪珠將於明日（26日）舉行，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。

攪珠將於明晚9時30分舉行，截止售票時間為明晚9時15分。

賽馬會指，今年為兔年，而在歷來三次的兔年新春金多寶攪珠中，「2」及「12」號分別被攪出過2次，詳情如下：

攪珠日期 攪出號碼（特別號碼） 2011年2月6日 1、2、16、27、31、47、（19） 1999年2月12日 4、11、23、32、33、45、（12） 1987年1月27日 2、3、6、12、36、38、（9）

馬會提醒，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於1月27日（星期五）下午5時正前，致電馬會熱線1817登記（使用數碼平台途徑或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外）。

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記者：陳梓蔚