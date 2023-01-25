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【劏房問題】何永賢、孫玉菡探劏房戶　承諾會盡快讓基層脫離困境

政治 20:52 2023/01/25

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房屋局局長何永賢（右上）、勞工及福利局局長孫玉菡（左三）落區探訪觀塘區劏房戶及基層家庭。（何永賢Facebook圖片）

房屋局局長何永賢、勞工及福利局局長孫玉菡，聯同觀塘區議會主席柯創盛等人，今日到訪觀塘區，探訪當區劏房戶及基層家庭。何永賢表示，會盡快達成興建3萬個簡約公屋的目標，讓基層市民可以脫離困境。

何永賢在社交平台分享，指「在一棟沒有升降機的大廈，我們一口氣行到上五樓，可以想像住在樓上的居民，尤其是老人家，每天出入是多麼吃力」。探訪期間，何永賢又問住戶有何新年願望，「他們都異口同聲表示希望可以盡快改善居住環境，希望生活空間大一點，亦希望小朋友有自己的空間，可以安心讀書、健康成長。」

何永賢強調，政府短期可以快速落成的簡約公屋，是幫助有迫切需要改善環境的居民的唯一選擇。「這不只是一般的工程項目，更是一項使命，我和我的團隊來年會繼續努力打拼，盡快達成興建3萬個簡約公屋的目標，讓基層市民可以脫離困境。」

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責任編輯：關景騰

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