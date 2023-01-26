【投資騙案】富途分析師被人冒充行騙　憂損聲譽屢澄清「有人因我受騙內心不好受」

▲ 富途證券強調，員工不會透過個別發送短訊或即時通訊軟件的方式，給予投資建議及組織投資諮詢活動，籲市民小心。(梁偉榮攝)

近年詐騙案一直困擾港人，有證券公司近月收到5,000宗與詐騙短訊相關的查詢，當中騙徒更是直接盜用證券公司分析師的名義來行騙，公司已三度報警但仍然不能杜絕騙案。受害分析師坦言，憂慮會影響個人聲譽及前途，縱然已作出多次澄清，「但仍然有人因為我而受騙，內心一啲都唔好受！」

富途證券國際（香港）有限公司自去年9月起，收近5,000宗有關偽冒富途證券短訊之查詢，平均每月過千宗詐騙查詢，形容數字驚人，並於去年9月報警及通知相關監管機構，直至本月已三度報警，同時在其網站及手機程式當眼位置刊登反詐騙公告。

友獲邀入群組 稱有內幕消息

富途交易部高級分析師陸秉鈞，是其中一名被人盜用名義來行騙的受害者，他自去年起獲公司提拔，獲准在各大媒體分析市場走勢，他說，去年8月起陸續收到朋友反映，指在WhastsApp上收到自稱是「陸秉鈞」、附有其個人頭像的短訊，邀請加入投資群組，訛稱會有內幕消息。他估計自己是證監會持牌經紀，亦算是半個公眾人物，因此被人利用作為行騙的幌子。

陸秉鈞稱，他有以個人身份到警署報案，但鑑於他本人未有實際損失，故警方不能立案調查，只能備案處理。他憂慮騙徒的行徑直接影響其個人聲譽，更甚影響工作前景，「會唔會啲人一提起我個名，就會聯想到同騙案有關？公司會唔會因為咁用少咗我？」

近5,000宗與詐騙短訊相關的查詢當中，部分直接提及「陸秉鈞」、「陸股通APP」等，有個別涉及損失金額。陸秉鈞直言，雖然騙案並非與他本人直接有關，但得悉有人因而蒙上金錢損失，亦令他飽受心理壓力，未能好好集中工作，「好似除咗不停澄清之外，都無乜人幫到我同其他受害人」。

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富途：不會以短訊予投資建議

富途證券認為，雖然本港《非應邀電子信息條例》規定，商業電子信息發送人須提供清楚及準確的發送人資料，但未有實施發送者號碼註冊制度以過濾垃圾信息，故身處境外的騙徒或能偽造發送方名字，將詐騙內容以即時短訊四處發送，造成「撞騙」效果。

富途重申，員工不會透過個別發送短訊，或任何即時通訊軟件的方式給予投資建議及組織投資諮詢活動，如市民收到懷疑偽冒手機短訊，不要點擊任何連結或開啟對話及披露任何敏感資料。

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記者：蘇文軒