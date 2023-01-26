【搶人才】建造業工人短缺將令工程難推展　建築商盼與工會正視引入外勞需要

▲ 俊和建築控股主席李家粦直言，本港面對未來急增工程量，現有工人數量不足以應對。（陳靜儀攝）

港府積極出招搶高端人才，大型建築公司俊和建築控股主席李家粦直言，本港面對未來急增工程量，現有工人數量不足以應對，預計本港建築工人需求，將於3至4年後步入高峰期，社會是時候討論引入外勞，冀能和工會一起協商、面對現實需求。

翻查數據，現時建造業工人老化問題嚴重，去年有值勤記錄的工人中，44%屬50歲以上。人手短缺亦令部分工種薪酬維持高水平，混凝土、扎鐵、模板工人日薪逾2,400元，甚至較工程師高，拉高建築成本。

未來工程陸續成形，交椅洲人工島、北部都會區、將軍澳137區等不時有新消息公布，本身是測量師的俊和建築控股有限公司主席李家粦預計，面對鐵路、基建、大型規劃和填海工程，本港建築工人需求將於3至4年後步入高峰期，現有工人數量難以應付，有需要引入外勞，「我可以好肯定咁講，現有工人不足以應付，第一是老化，第二是數量不足」。

李家粦續指，近年釘板、紮鐵、混凝土等工種人手已出現明顯短缺，令其薪酬大幅上升，最新日薪已高達約2,400元，「假如這類工人正常上班，其工資甚至高於一個見習工程師。」李家粦坦言招聘成本增加，亦會令工程造價相應增加，而引入外勞料有助改善情況。

近年政府多講「搶人才」，李家粦就認為搶人才的焦點集中於高端人才，卻未有考慮到基層工人的短缺，「確實現時問題仍不覺眼，但是時候開始傾，鐵路工程和北部都會區前期工程即將要開始了。」他又指，業界在考慮外勞問題時，錢並非首要考慮，「不是錢的問題，而是社會需要我們盡快完成工程，解決土地、住屋問題，但現有人手『快唔到』。」

被問及需要引入多少外勞和面對阻力，李家粦認為可考慮分批按需求引入，並設立比例制，為工程設外勞比例上限，以保障本地員工，「最大阻力肯定是如何與工會協商，因為（引入外勞）和他們有直接利益關係，但業界希望可以和工會協商，一起面對現實需求。」

翻查建造業議會數據，現時建造業工人老化情況明顯，2022年間共有25.8萬名註冊工人曾參與工程，當中50歲以上的工人佔約44%，30歲以下的工人只有近13%。部分工種老化問題尤其嚴重，以工資較高的泥水工為例，現時僅有約1.4萬名註冊工人，平均年齡55.3歲，30歲以下的工人僅有468名，佔約3%。

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記者：陳梓蔚