【培育新血】俊和舉辦學生創新獎　冠軍獎金高達10萬元

▲ 俊和建築見習工程經理鄭詩愉（圖左）曾贏得俊和學生創新獎。（陳靜儀攝）

人手不足問題同樣出現在工程師界別，俊和建築自2018年設立兩年一度的「俊和學生創新獎」，旨在培育工程師新血；比賽今年去到第三屆，正招募參賽學生，冠軍獎金可達10萬元。俊和建築見習工程經理鄭詩愉是首屆獲獎者，現時她已加入工程業界，參與興建將軍澳跨灣大橋，更獲俊和撥出獎學金修讀法律系碩士學位。

為培育工程師新血，俊和建築正舉行第三屆「俊和學生創新獎」，今屆比賽以「工程師‧建續將來」為主題，聚焦3大範疇，包括「生態修復」、「保育環境」以及「共生共榮」。參加隊伍可揀選其中一個範疇為目標，構思推動世界邁向可持續發展，維持生態平衡的工程解決方案。

是次比賽3月31日截止接受申請，所有就讀本地及大灣區的大專院校學生均可參與，金獎優勝者將可獲得現金獎10萬港元，並有機會由俊和提供資源和技術輔助，將構思付諸實踐。

首屆獲獎者鄭詩愉指，畢業後便進入俊和成為見習工程師，其間到過安全、工程、商業等部門實習，除有機會參與將軍澳跨灣大橋項目，更獲獎學金進修法律系碩士學位。被問到現時業界薪酬待遇是否具吸引力，她就笑指，「幾多錢唔方便講，但夠我生活讀書俾家用的。」

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記者：陳梓蔚