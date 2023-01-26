【珍惜生命】移英後生活艱苦憂失業　港27歲女碩士不堪壓力輕生

▲ 珍惜生命。

近年不少港人家庭及年輕人移民英國，不過他鄉生活未必如想像般理想，一名香港女碩士生，在移民英國後因無法應付高昂生活開支，以及居住環境惡劣，疑患上心理疾病後輕生。

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據英國《每日鏡報》報道，女死者名字叫Yee-King Ho(英文譯音)，2017年於香港一所大學畢業，並在2019年於日內瓦修畢碩士，回港後她在香港紅十字會擔任國際救濟服務幹事。2022年4月，她經過英國國民海外簽證前往英國生活，在當地一間慈善機構工作。

到埗後，她搬到了里士滿，在當地以900英鎊(約8,700港元)租住一間有公用廁所的廉租公寓，她與所有年輕人一樣，要面對低人工難以支付食宿的生活壓力，在壓力爆煲下，於去年11月自殺身亡，而驗屍官在2023年的1月23日公布證實其自殺的消息。

驗屍官引述的聲明指出，她在9月時曾向兄弟表示，因擔心自己的收入無法維持在英國的生活感到焦慮，同時害怕自己會因壓力影響工作表現遭到解雇，從而失去收入，感到十分沮喪。

而家人在她離世後，從她的電腦中發現她在生活上十分困難，因為工資不足，只能節衣縮食；居住環境惡劣和不衛生的廁所，進一步增加其生活壓力。在11月自殺前，已預約心理醫生診治。

在驗屍官讀出的聲明中，死者的兄弟表示「我一直希望我能阻止這個悲劇，但現在已不可能。我只能接受事實，並會按照你的意願照顧我們的父母。」

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責任編輯︰王明芳