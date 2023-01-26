【御用惡奶奶】69歲李楓親認入住老人院近一年　不覺晚年悲慘感恩上天眷顧

▲ 李楓一生大起大落。

69歲的李楓多年來在不少劇集因聲音響亮而擅長飾演牙尖嘴利的家婆、岳母而為人熟悉，最近網上更有傳她現時住在老人院，精神不俗，行得走得。

對此李楓接受傳媒訪問，她頭腦清晰，聲線響亮，更大方承認已入住老人院近一年，原來她曾到這裏義工，發現環境不錯，更幸運能夠分配到一間獨立房間給她。

【她她她的少女時代】TVB御用惡外母歷盡坎坷 李楓離婚兼腦生瘤不氣餒

最新影片推介：黃子華何啟華楊偲泳專訪

入住老人院 不覺晚年生活悲慘

對於一直有指她晚年生活悲慘，李楓不認同，並表示現時有三餐溫飽，多次感謝上天眷顧：「我覺得係感恩，有個地方你住仲想點？我識一啲朋友，臨終唔係咁開心，我都戚戚然，我希望自己唔係嗰隻。」

現時李楓選擇入住老人院，她慶幸年紀大有政府資助，兒子亦有分擔部份費用，她說：「最重要唔好煩到人，我係好介意煩人哋李楓。」

▲ 李楓現時入住老人院。

盼有機會復出拍劇 明白人生無常

談到健康情況，她表示「OK」。她更希望有機會復出拍劇，又指之前的身體疾病都能克服：「之前好慘，腰傷咗，腳又跛咗，幾坎坷，又冇錢，但都叫做艱難時刻都pass away，過咗去！」

她續指不是希望自己好長命，但明白人生無常：「無得由自己講，隨天鍾意幾時攞咪幾時攞囉，十年前都唔畀我走，我咪繼續活下去。感恩仲有生命，仲有呼吸，如果可以嘅話我都希望可以做到少少嘢。」

遵守院舍規則

不過，老人院對院友出入有限制，離開院舍要事先申請，李楓說：「呢樣係最大嘅限制，自由度唔大，因老人院有佢哋規範，又唔可以怪佢哋話嚴，如果個個自由出入、自由落街，咁佢點管理？好多院友都會自己偷雞走落街。」

她又指自己有遵守他們的規則，若需要出席一些飲宴，或藝進同學會每年有function，或做慈善探訪，都會事先申請獲批准。

最後李楓不想被網民胡亂瘋傳一些負面新聞，揚言做人對得住天地良心，最重要做事問心無愧，這樣便安樂活下去。

▲ 希望再有機會拍劇。

曾兩度離巢

李楓是1977年第6期無綫藝訓班出身，同期同學有呂良偉、陳玉蓮等。可是李楓爸爸因好賭以致家裡破產，李父因抑鬱症上吊自殺，李楓既為養家又追演藝夢，當年讀藝訓班時只好半工讀。

其實李楓曾兩度離巢，她有感被投閒置散遂轉投亞視，至2003年又再無綫懷抱，憑著演出一些尖嘴利惡家婆、岳母角色而受觀眾注目。

不過至2012年再度離開無綫，轉投香港電視，滿以為於《惡毒老人同盟》可嘗做女一滋味，可惜最終港視開台不成，願望落空，3年後再簽約無綫。

經歷婚姻失敗+兩次破產

感情方面，她嫁給從事製衣生意的丈夫，本做少奶，可惜丈夫生意失敗，為幫丈夫還債她將嫁妝、珠寶賣掉。其後丈夫又沉迷炒股輸掉不少錢，由居於九肚山豪宅淪落至住村屋，家裡更曾歷兩次破產。

至1995年她最終忍受不住，決定離婚，重返無綫拍劇養活一對子女，她每天只花費20元，生活艱難令她喘不過氣來，她曾於訪問中說過：「那種滋味只有我自己知道，我只能咬著牙關度過。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

發現腦部生瘤

除了經歷婚姻失敗，2006年她受病魔來襲，當時醫生於其腦部發現水泡，這水泡導致她腦出血及影響腦神經，負擔不起私院醫藥費的她，最終排期捱到去公立醫院做開腦手術，結果動了7小時的手術雖然逃出鬼門關，可是她留下不少後遺症，其中一個便是健忘。

即使人生經歷重重大起大落，李楓沒有放棄，仍心懷感恩，正如她而言最重要對得住天地良心。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R