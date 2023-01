【MIRROR成員】盧瀚霆親自為自家品牌驗貨　Anson Lo任人肉生招牌拍宣傳片

▲ 「教主」盧瀚霆(Anson Lo)的自家時裝品牌即將面世!

MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo)的自家時裝品牌ALLOVER將於1月27日面世,教主早前已在個人IG分享由他親身任「人肉生招牌」的品牌宣傳短片,令一眾神徒表示要出力「課金」支持!

他再於昨日(1月25日)在個人Youtube頻道上,公開品牌的籌備過程,除了披露古巨基(古Sir)與太太Lorraine為品牌團隊成員外,也在檢驗服裝成品時展現其細心與盡責,實在令人欣賞!

教主親自驗貨

教主到工作室看貨品的實物前也大呼緊張,他先拿起一件白色的冷衫,並指早前已看過一次,但因為冷衫出現透底的情況而要再加修改,並已成功解決問題。

教主指衣服上的襟章是品牌的獨有標誌,而大部份的產品也是附有該款襟章的,古Sir就形容是矜貴的小細節。相當精益求精的教主再補充:「反開時有少少覺得呢啲線頭位唔太靚,要同廠再執,所以今次造衫先發覺造衫真係好煩,唔係每一次收到嘅版就一定OK,有好多預期之外會唔靚嘅嘢。」

他又大爆有一個心型圖案是自己設計,又是他最喜歡的,就是有「spread the love all over the world」的感覺,心型的地球是很符合品牌的宗旨。

當教主試穿牛仔褸時,他說:「好靚wor,痴線」,並指教父、教母也最喜歡這件牛仔褸。

親力親為跟進拍攝

身為大忙人的教主,親身跟進品牌宣傳的拍攝之餘,又穿上黑白冷衫、牛仔褸等拍攝「Phone Call」為主題的宣傳片。

在完成拍攝後,教主表示感到滿足,並感謝台前幕後、製作團隊,希望大家可以感受到他很用心地製作這一個品牌,並說:「希望大家會同我一齊著呢啲衫,因為呢啲衫真係好代表咗我on the daily basis自己好鐘意嘅嘢。」

品牌設計概念

品牌以「ALLOVER」作為命名,既藏著 「AL LOVER」(AL 為 Anson Lo 名字縮寫) 的密碼,也有「全部」、「遍佈」的意思,以時裝探索人 與人之間微妙的情感,希望透過設計把對時裝的熱情及愛傳遍世界每一個角落。

「ALLOVER」系列以愛情小說中男女主角之間的內心對白為設計概念,演化及衍生出各種圖案及設計細節, 當中你或可找到一對戀人的故事,或觸動心靈的情感圖像。這些設計細節成為「ALLOVER」系列最浪漫的 愛情密碼,以「愛」發掘更多時尚可能。

CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS 服飾系列共 14 件單品,包括教主日常穿搭至愛的 T 恤、衛衣、 衛褲、牛仔褸、cap 帽及漁夫帽等,採用黑白灰為主調、unisex 剪裁。

「ALLOVER」CHAPTER 1 系列預訂詳情

預訂日期: 1 月 27 日)中午 12 時至 2 月 2 日(星期四)晚上 11 時 59 分

品牌/預訂網址: http://allover.world/ (將於明日中午 12 時前正式開放)

Instgram 專頁: @alloverofficial

